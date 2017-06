Notícia El PS acusa el Govern de condicionar la Fiscalia en les irregularitats al SAAS Gili anuncia que no descarten presentar una querella si no hi ha novetats del Ministeri Públic aquesta tardor Els tres consellers socialdemòcrates, Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López, al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) va acusar ahir en seu parlamentària al Govern de condicionar la Fiscalia perquè decidís no obrir una investigació per determinar si les irregularitats detectades al SAAS també han de tenir conseqüències penals o només administratives.



La consellera general, Rosa Gili, va argumentar l’acusació llegint un paràgraf de la denúncia que el Govern va presentar davant del Ministeri Públic en el que s’exposava que l’Executiu havia demanat diverses opinions abans de fer el pas. La primera, corresponent a una advocada externa, va concloure que hi havien indicis que podrien ser objecte de responsabilitats penals, tal com també havia conclòs el Tribunal de Comptes. La segona, feta per un altre despatx extern i pel gabinet jurídic del Govern, considerava, per contra, que només hi havia responsabilitats civils. No obstant, va indicar Gili, «en favor de la política de transparència» l’Executiu va acordar «traslladar a la Fiscalia el cas perquè el Ministeri Públic valori si hi ha responsabilitats penals».



Per tot, la parlamentària socialdemòcrata va anunciar que «si no hi ha cap moviment d’aquí a la tardor estudiarem altres accions [més enllà de la Fiscalia] i no descartem presentar una querella». A més, demanen a l’Executiu que «traspassi tota la informació de les irregularitats del Tribunal de Comptes del 2013 fins el 2015 perquè «no podem acceptar que es posin en perill les nostres institucions públiques».



La socialdemòcrata també va retreure al Govern que acomiadés a l’exdirector econòmic del SAAS, Quirze Font, amb «la boca petita per desavinences personals» i no per les irregularitats en la gestió. «És una manca de valenta i política que ens ha fet pagar una indemnització d’uns 100.000 euros», va recordar la consellera. Sobre els complements pagats i que no estan regulats, Gili va lamentar de nou el «desgavell» del SAAS i va deixar clar que, al seu entendre, la responsabilitat no és només del director del SAAS i del director econòmic, sinó també del ministre de Sanitat, del de Finances i del cap de Govern, així com tots de tots els consellers que n’eren coneixedors.



Unes paraules que van provocar la reacció del conseller del grup demòcrata, Carles Jordana, i del responsable de la cartera de Salut, Carles Álvarez. Tots dos van assegurar que en cas de trobar noves irregularitats tornaran a actuar de la mateixa manera, portant la informació a la Fiscalia. «És difícil trobar més control i garanties de les que porta portar el cas a la Fiscalia», va afirmar el ministre.



Per la seva banda, Jordana va acusar a Gili de «difamar» i fer «un discurs propagandístic sense aportar propostes» i amb un «to destructiu». A l’entendre del conseller, «que digui que nosaltres orientem a la Fiscalia és difamatori» i que acusi al Govern, al ministre de Finances i a la majoria que hi donem suport «és difamatori i calumniós».