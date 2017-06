Ambient crispat a Andorra la Vella per una concessió a dit

Si l’assumpte del traspàs de poders del SAAD va generar divisió amb l’oposició, en el cas d’una adjudicació directa va crispar l’ambient de manera considerable, amb alguna paraula altisonant enmig de l’intercanvi d’opinions. Es tracta d’un cas molt particular, per això és millor explicar-ho des del principi.



Era el 2015, amb Minguillon com a cònsol major de la capital, quan per recomanació del servei tècnic es va convocar un concurs sobre els treballs de la xarxa separativa d’aigües als carrers Creu Grossa i Bisbe Príncep Iglesias que va guanyar l’empresa Treballs Públics Comesa. Fins aquí, tot bé.



Les obres havien de durar vuit setmanes i van començar cap al novembre, però es van haver d’interrompre als pocs dies perquè es va detectar que una de les canonades principals que subministra aigua potable a la parròquia estava obsoleta. Pel que es veu, és un tub de fosa gris dels anys 60 que porta un cabal d’aigua important i calia evitar el risc de trencament mentre els operaris realitzen les obres per a la separativa d’aigües, considerat d’alt perill. Fins aquí, també tot correcte.



La qüestió és que ahir es va acordar la contractació directa i amb caràcter urgent de la mateixa empresa, Comesa, que –aquí ve la clau de tot– precisament és del germà del conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés. I va començar la baralla verbal procedent, com no, de l’oposició.



Els liberals, molt correctes ells, creuen que es podria haver anul·lat el concurs quan es va suspendre la primera obra i presentar-ne un d’urgència per fer les coses de manera més «elegant». Ho van qualificar com una «irregularitat menor o deficiència administrativa» però també li van treure ferro al fet que hi hagués vincles familiars malgrat afegir: «Precisament pel seu bé s’han d’evitar aquestes situacions».



Les socialdemòcrates, però, no van ser tan comprensives. Carmona va deixar anar que aquesta adjudicació directa «fa mal d’ulls» i va afegir que «no ens agrada la vinculació de l’empresa adjudicada amb familiars del comú. Volem que es convoqui un nou concurs. Això hagués estat més elegant i transparent».



Marsol no va encaixar bé aquestes paraules i va respondre amb contundència davant d’una sospita que la cònsol va catalogar de «totalment fora de lloc». «No toleraré que s’acusi de mà negra», va afegir. I sí, a banda de defensar a capa i espasa al conseller, va deixar clar que una contractació directa «també està estipulada a la llei» i tampoc prohibeix que es pugui concedir a un familiar. Si el conseller de Medi Ambient, David Astrié, va apuntar que no és viable que hi hagi més d’una companyia treballant en la mateixa zona, Marsol va ser ben clara en dir: «No es pot posar en dubte el procés. Justificat, net,urgent i necessari. Han anat massa lluny».