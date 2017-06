Els Cierco denuncien una persecució indiscriminada

Per ordre judicial, la Policia va escorcollar ahir els domicilis i els despatxos dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini i Ramon Cierco, per buscar, «a l’engròs i sense una finalitat preconcebuda», «possible documentació que pogués incriminar, a parer de les autoritats judicials i policials, els accionistes majoritaris de BPA», segons va manifestar el Grup Cierco en un comunicat. Els accionistes consideren que estan sent perseguits i que se’ls utilitza per tapar el cas Pujol.



El Grup Cierco va voler expressar «la seva profunda repulsa i indignació en relació a l’actuació de les autoritats andorranes, i en concret als organismes judicials, per la constant persecució a la qual està sotmetent els accionistes majoritaris de BPA fins a la seva indeguda expropiació». A més, considera que la família Cierco està patint un «atac frontal» que li ha causat «indefensió» i, a més, li ha vulnerat en diverses ocasions la presumpció d’innocència.



L’actuació «contrasta amb la celeritat i vehemència amb que s’està tractant el denominat cas Pujol i, alhora, la protecció que s’està oferint a l’entitat bancària per on totes les evidències indiquen que van transcórrer els moviments dineraris d’origen com a mínim incert de la família de l’expresident de la Generalitat», va insistir el Grup Cierco.



Els Cierco al·leguen que, nou mesos després que un dels accionistes de BPA –Higini– revelés «haver estat víctima, juntament amb altres directius de BPA, d’amenaces i coaccions per comandaments policials espanyols», la investigació està en punt mort, «mentre que qualsevol actuació tendent a protegir els interessos dels Pujol rep una celeritat que pocs processos judicials al Principat ostenten».

Criminalització / Per tot això, el Grup Cierco insisteix que «la criminalització constant de l’entitat bancària i els seus accionistes majoritaris és tan sols una maniobra recurrent per intentar desviar el focus d’interès d’allà on caldria posar-lo: el cas Pujol i l’entitat bancària on històricament van tenir els diners i van dur a terme tota una operativa l’origen del qual encara avui no se sap. I la investigació de les querelles per les coaccions a dirigents de BPA que sembla, aparentment, en via morta quan van ser aquestes amenaces i extorsions l’origen de tot plegat».



Per tot això, els accionistes majoritaris de BPA clamen el més enèrgic rebuig a la persecució que viu i a la inquisitio generalis –pràctica terminantment prohibida en l’ordenament jurídic andorrà– en què s’ha convertit el cas BPA des del primer dia». En conclusió, els Cierco asseguren que «no s’investiguen delictes concrets sinó que es persegueix indiscriminadament unes persones per criminalitzar-los com sia i, al mateix temps, se’n mira d’encobrir d’altres».