Notícia 'En Femení' celebra els 50 números La revista d'Andorrana de Publicacions reuneix les seves protagonistes Al centre, el president d’Andorrana de Publicacions, Enric Dolsa amb Riva, Gelabert, Garrallà, Bonell i Bonet, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Música, balls, pica-pica i ambient. Cap dels ingredients va faltar a la festa de la revista En Femení, d’Andorrana de Publicacions, que es va celebrar ahir a la plaça de Negocis Andbank. L’esdeveniment es va organitzar per celebrar els 51 números de la revista i el seu èxit. L’acte va començar amb el discurs del president del Consell d’Administració d’Andorrana de Publicacions, Enric Dolsa. El president va remarcar que «vam pensar crear una revista dedicada en un gran percentatge a les dones del nostre país».



A continuació va intervenir el director d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA, Arnau Colominas, que va dir que «és un èxit que no és casualitat; és fruit de l’esforç, la persistència, la feina ben feta i, a vegades, la imaginació». L’objectiu que segueix tenint la revista és transmetre continguts que interessin tothom, publicar entrevistes amb gent rellevant que tingui coses interessants per explicar i lluitar per a que cada número sigui possible malgrat el complicat context econòmic que ha anat en paral·lel als cinc anys de vida d’aquesta revista. El director d’EL PERIÒDIC va remarcar també la importància de l’esforç de tot l’equip que ha confiat en el projecte.



La revista mensual té una tirada d’uns 5.000 exemplars. Dolsa va donar les gràcies a totes les dones i va assegurar que «anirem fent camí amb les mateixes ganes i professionalitat que ho hem fet fins ara». Per concloure, el president va expressar el seu agraïment a tots els que han col·laborat amb la revista.



La festa de l’En Femení va ser possible gràcies a The Hair Spa, El Rebost del Padrí, Restaurant El Passadís, l’escola Líquid Dansa, Dinàmica Gràfica, Bomar, Grup Flaixbac Andorra i EL PERIÒDIC.