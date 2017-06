Notícia DA i Ld’A, en contra d’aportar més detalls de les irregularitats del SAAS Els liberals i Bonet argumenten el «no» dient que si la Fiscalia vol informació ja la demanarà Un moment de la sessió parlamentària, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

La proposta del Partit Socialdemòcrata (PS) de complementar la denúncia del Govern a la Fiscalia per les irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va ser ahir desestimada amb els vots en contra del Grup Parlamentari Liberal i el Demòcrata, i també de la consellera independent, Sílvia Bonet. L’oferta del PS, que només va rebre el suport de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), volia aportar al Ministeri Públic les irregularitats denunciades pel Tribunal de Compte també durant els anys 2013, 2014 i 2015.



Liberals i Bonet van argumentar la seva negativa defensant la separació de poders. Segons la consellera liberal, Carine Montaner, «confiem en les nostres institucions i entenem que si la Fiscalia necessita més informació ja la buscarà». Una posició que compartia la parlamentària independent que va deixar clar que el seu vot es justificava per «no influir en la manera de fer de la Justícia». A més, va apuntar que «conec el SAAS des de fa molts anys i pot ser que les coses no s’hagin fet del tot bé però d’aquí a trobar responsabilitats penals crec que hi ha un pas». En tot cas, va afegir, «hem de deixar actuar» al Ministeri Públic.



Unes explicacions, però, que no van convèncer als socialdemòcrates que van qualificar «d’inexplicable» i «incomprensible» que els altres grups –excepte SDP– «no vulguin que s’analitzin les irregularitats». «No entenem quin mal pot fer aportar més documentació», va apuntar tot recordant que «ens juguem la nostra credibilitat». A més, la parlamentària del PS, Rosa Gili, va culpar al Govern de fomentar la «desafecció política» amb aquestes actuacions. «Un Govern té la responsabilitat d’investigar aquests fets i de donar exemple», va sentenciar. Segons Gili, DA va denunciar els fets a la Fiscalia únicament perquè «es van sentir pressionats però realment ara es demostra que no volen que s’investigui».



Les propostes de resolució / Aquesta va ser una de les set propostes de resolució que es van votar ahir al Consell General en el marc del debat sobre sanitat que va proposar el grup liberal. També sobre el SAAS el PS va posar sobre la taula la regularització dels salaris i complements de la parapública, un aspecte que també va ser denunciat pel Tribunal de Comptes. Una iniciativa que també va ser desestimada aquest cop amb els vots en contra només dels demòcrates. Així mateix, el grup de la majoria també va rebutjar la proposta liberal de realitzar un estudi sobre el clima laboral del SAAS.



Per contra, van ser aprovades per unanimitat la proposta liberal de dur a terme una auditoria per conèixer els problemes denunciats en el transport sanitari aquest 2017, crear un servei de farmàcia específic pel Cedre. També es va aprovar, tot i que amb l’abstenció dels socialdemòcrates i el progressista, crear, juntament amb DA, una taula de treball per estudiar les mesures proposades dijous pel grup presidit per Josep Pintat. Finalment, també va tenir llum verda l’oferta presentada per Víctor Naudi per fer un estudi per valorar la possibilitat d’instal·lar una unitat de radioteràpia.