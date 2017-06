Notícia «Un gir a la dreta» Els socialdemòcrates alerten d’un canvi de rumb en la reforma sanitària si s’accepten algunes de les propostes del grup liberal

La votació de les propostes de resolució del debat de sanitat que va tenir lloc al Consell General dijous va ser escenari, novament ahir, de discrepàncies entre els socialdemòcrates i els demòcrates, afegint els liberals dins del combat. La iniciativa conjunta entre DA i Ld’A de crear una taula de treball per estudiar les mesures proposades pel grup de Josep Pintat en el debat de dijous. Entre elles, destacava el fet de fixar una ràtio màxima de metges especialistes al país, millorar el control de la CASS sobre els prestadors sanitaris fins que la història clínica compartida i la figura del metge referent siguin una realitat, treballar per reduir anualment el dèficit de la branca de malaltia, no reemborsar el 33% sobre els actes dels professionals no convencionats, limitar la comissió mixta al Ministeri de Salut i la CASS i revisar la política salarial del SAAS.



Propostes com establir una ràtio màxima d’especialistes i situar la CASS al centre de la política sanitària que tal com va retreure el parlamentari Pere López «tant el ministre [Carles Álvarez] com el conseller [Carles] Jordana ja van dir que no hi estaven d’acord». Al seu entendre, els canvis proposats són «un gir a la dreta de la política sanitària de DA». Per això, els socialdemòcrates van abstenir-se en la votació de dita iniciativa argumentant que no estan en contra del debat però assegurant que si s’haguessin hagut de votar els punts proposats per liberals el seu vot hauria estat negatiu.



Per la seva banda, Jordana li va retreure que «li sàpiga greu que la gent es vulgui sumar a un projecte». «Quan hi ha micos i la televisió vostè fa el seu discurs», el va acusar el demòcrata. El liberal Jordi Gallardo també va indicar que «la sanitat no té color, és un problema de tots». «No parlem de model, sinó de mesures de xoc», va concloure.