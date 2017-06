El projecte Escola Verda manté l’èxit

Més de 53% dels escolars d’Andorra –més de 6.000 alumnes– estudien en un centre verd. El Palau de Gel d’Andorra va acollir ahir el 7è Fòrum Escola Verda, en el qual van participar els alumnes dels tres sistemes educatius i de 17 centres diferents. Un dels aspectes claus de l’esdeveniment és la interacció entre els diferents centres escolars amb l’etiqueta verda.



Durant la jornada, els estudiants van poder presentar els projectes en què han treballat al llarg del curs. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va destacar la qualitat dels projectes, que enguany van incidir en la temàtica dels residus.



La ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, va valorar el fòrum com un moment en què els nens guanyen protagonisme, alhora que se’ls responsabilitza i sensibilitza. En l’acte de lliurament de reconeixements a les escoles verdes, també es va guardonar a l’escola andorrana del Pas de la Casa, que s’incorpora com a escola verda, i es va avançar que s’està treballant en l’adhesió de dues escoles més de cara al pròxim curs, segons informa l’ANA.

Reciclatge i impacte

El 7è Fòrum Escola Verda va reunir 220 alumnes de 17 centres educatius. La jornada va servir perquè els joves presentessin els projectes que van desenvolupar al llarg del curs. Els treballs tractaven especialment de reciclatge, però també van estudiar altres àmbits com l’optimització de recursos o l’impacte ambiental.

El titular d’Educació va destacar el «bon ambient» del fòrum: «És molt important perquè estem parlant d’una cosa molt seriosa, però que al mateix temps s’ha de treballar amb naturalitat», va argumentar. A més, va destacar que conscienciar a través «d’activitats en positiu» aconsegueix responsabilitzar els joves.



L’Escola Verda és molt important perquè participa en l’educació de les generacions futures i a més a més en destaca la seva transversalitat, és a dir, que implica una feina a les escoles que es pot enfocar des de diferents matèries i que també arribi a la comunitat.



La titular de Medi Ambient va considerar que cada vegada hi ha més consciència mediambiental i que, en això, el projecte Escola Verda «hi ha participat moltíssim». Tot i això, va manifestar que no cal conformar-se, ja que «mai no n’hi ha prou» a l’hora de programar les accions.

Per tal de potenciar encara més la col·laboració entre escoles, existeix un blog (www.escolaverda.ad/escoles-verdes-dandorra) que pretén inspirar iniciatives i propostes mediambientals.



Entre d’altres avantatges, ser Escola Verda millora la sostenibilitat del centre, a partir d’optimitzar i fer més responsable el consum de recursos (aigua, energia, etcètera) i la producció de residus i emissions que es generen en el dia a dia a l’escola.