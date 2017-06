Primera trobada d’antics dansaires del Contrapàs

Els exdansaires populars del Contrapàs d’Andorra la Vella es reuneixen aquest matí a la plaça del Consell General en la primera trobada de balladors d’aquesta dansa típica que es balla cada diumenge de festa major. L’esdeveniment l‘ha fet possible Teo Armengol, exdansaire, que s’ha volgut endinsar en el món i la història de la dansa i els dansaires del Contrapàs. «Com a exdansaire del mateix, m’he vist atret a fer un treball de recerca de l’esmentat ball, per recordar a tots els dansaires que, com a mínim durant el segle XX, l’havien o l’han ballat, i fer-ne un petit recull amb imatges i anècdotes».



A Armengol també li agradaria que tothom que l’hagi ballat pugui aportar el seu bon record amb fotografies, pel·lícules, diapositives, etcètera. L’esdeveniment començarà a partir de les 10.30 hores amb l’arribada dels exdansaires populars.



Durant el matí es mostrarà una petita exposició. Tot seguit, a les 12.30 hores es faran una fotografia de tot el grup a les escales de la Casa de la Vall i a partir de les 12.45 hores es farà una ballada del Contrapàs i s’oferirà un petit refrigeri.



A la festa també hi participaran la cònsol major, Conxita Marsol, el cònsol menor, Marc Pons, i la consellera de Social, l’Ester Vilarrubla.