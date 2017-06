Notícia Permís per entrar a la UE Els andorrans necessitaran una autorització, vàlida per cinc anys, per accedir a països de la Comunitat Europea La frontera francesa, al Pas de la Casa, amb les banderes d’Andorra, la Unió Europea i França. Autor/a: TONY LARA

Els nacionals andorrans necessitaran una autorització per viatjar als països de la Unió Europea (UE). La voluntat de la mesura aprovada ahir pel Consell Europeu és crear «un sistema d’autorització de viatge per controlar l’entrada al territori europeu de ciutadans de tercers països no subjectes a visat, amb l’objectiu, sobretot, de detectar a sospitosos de terrorisme i a immigrants irregulars».



Els ministres d’Interior de la UE han donat llum verda al que es coneix com el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (Etias, per les sigles en anglès) que obligarà la ciutadania d’aquests països tercers a tramitar per Internet un permís d’entrada. L’autorització valdrà cinc euros i serà vigent durant cinc anys, per tant, s’haurà de renovar cada lustre (si la normativa europea no canvia).



Segons informa Efe, l’Etias s’aplicarà a una cinquantena de països que tenen acords amb la UE per viatjar sense visat als països de l’Espai Schengen, entre els quals hi ha Andorra, els Estats Units, Canadà, Austràlia, Brasil, Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile o Perú.



El Consell d’Europa matisa que la mesura no serà aplicable abans del 2020 ja que per facilitar les autoritzacions via Internet caldrà accedir a una gran base de dades. La informació que es faciliti pels sol·licitants d’accés als països de la UE «serà comprovada i acarada per distintes bases de dades europees, com la de l’Oficina Europea de Policia (Europol) o la de la Interpol, i el permís es concedirà automàticament quan no es trobin elements que justifiquin una anàlisi més exhaustiva».



Segons la Comissió Europea, l’autorització es concedirà en pocs minuts, sempre que no hi hagi cap dada sospitosa a les bases de dades europees de la persona que la sol·licita. El mecanisme de funcionament de l’Etias és similar a l’ESTA, que apliquen els Estats Units. Amb tot, des de Brussel·les s’adverteix que només es negarà l’entrada a un 1 o 2% dels que demanin el permís.



Si la mesura prospera, tot i que per al Consell Europeu ja es pot començar a tramitar, els nacionals andorrans hauran de disposar del permís per poder passar la duana hispanoandorrana i la frontera del Baladrà, al Pas de la Casa.

El ministre d’Interior i Seguretat Nacional de Malta, Carmelo Abela,país que presideix la UE aquest primer semestre de l’any, va expressar ahir que «estem desitjant començar les converses amb el Parlament Europeu» per a l’aprovació definitiva del sistema.



Per la seva part, el flamant titular d’Interior francès, Gérard Collomb, va destacar que el nou instrument «és una mesura concreta que ajudarà en la seguretat i podrà evitar atemptats en el futur».

El Consell d’Europa va proposar la mesura el passat novembre, després dels atemptats terroristes de París l’any 2015 i de Brussel·les l’any passat, i també arran de la crisi migratòria.



Polèmica entre el Govern i SDP / Les conclusions adoptades pel Consell Europeu en la reunió del passat 15 de desembre de 2016 estableixen que el Sistema Europeu d’informació i Autorització de Viatges (Etias), amb el qual està treballant la Unió Europea, ha d’estar tancat abans de finalitzar el 2017. A principis d’any, el nou sistema va provocar controvèrsia al Principat pel convenciment del president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, que Andorra, com a país tercer, havia quedat fora de la llista d’estats exempts d’haver d’usar visat per viatjar a la UE, fet que ocasionaria que els andorrans haguessin de demanar permís previ per sortir del país. De fet, la proposta aprovada ahir pels ministres d’Interior europeus així ho estableix, tot i que no es tracta d’un visat, sinó d’una autorització.



En resposta, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va assegurar que la proposta europea no afecta Andorra i que fins ara no n’han explicat els detalls perquè no entrarà en vigor fins el 2020. Saboya també va argumentar que l’únic document oficial amb la proposta d’Europa deixa clar que Andorra, Mònaco i San Marino no necessitaran de cap documentació addicional per viatjar a la UE.



En tot cas, serà a finals d’enguany quan es tancarà el document definitiu –que té per objectiu principal lluitar contra el terrorisme i el blanqueig de capital– que marcarà quins estats estaran o no exempts de visat. De moment, l’acord pres ahir al Consell Europea inclou Andorra en el sac de països que requeriran del permís, un tràmit vàlid per a cinc anys.



El Parlament Europeu en tindrà l’última paraula, i l’Acord d’Associació d’Andorra amb la UE també en serà determinant.