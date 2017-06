Notícia L’accés al mercat únic europeu converteix Andorra en un caramel L’acostament a la UE farà que el Principat sigui encara més atractiu per a la inversió estrangera El ministre d’Afers Exteriors Gilbert Saboya, durant la seva intervenció a Madrid, ahir. Autor/a: SFGA

Empresaris, representants institucionals i responsables polítics d’Andorra i Espanya van debatre ahir a Madrid sobre les oportunitats i els reptes que representa per al Principat l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, en el marc de les terceres jornades sobre Inversió i Negocis a Andorra. A l’acte hi van assistir unes 200 persones, principalment empresaris espanyols i andorrans, i també membres de cossos diplomàtics de diferents països.



El titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va analitzar les claus de la incorporació de l’economia andorrana al mercat interior de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). El ministre va afirmar que existeix una «voluntat de participació andorrana al mercat interior de la UE» i la seva incorporació apuntaria al fet que Andorra fos una destinació de «major atractiu per a la inversió estrangera». De fet, va recalcar que «per competir i atreure inversió, Andorra ha de tenir accés a aquest mercat únic».



En aquest sentit, Saboya va puntualitzar que tot i l’aprovació de l’Acord d’Associació, «la Unió Europea no permetrà a la comunitat andorrana prendre decisions sobre determinats assumptes, però sí que podrà participar en el procés i podrà adaptar-se a les implementacions de reglaments europeus».



El titular d’Afers Exteriors, que a partir del juliol s’encarregarà de la cartera d’Economia i Innovació, va afegir que «Andorra ja ha avançat en compromisos de negociació amb països com Holanda, Itàlia o Bèlgica», més enllà dels seus principals socis, França, Espanya i Portugal.



Per la seva banda l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio va advertir que «el fet que en aquests temps de canvis hi hagi un país com Andorra que afronti el repte de formar part del mercat interior i de compartir amb nosaltres aquest projecte europeu és una molt bona notícia per a la construcció europea», i va qualificar la negociació de l’Acord d’Associació com «la segona gran transformació de l’Andorra contemporània» després de l’aprovació de la Constitució del 1993.



Intervenció de Palacio i Maerten / La conferència central de la jornada va anar a càrrec de l’advocada i exministra d’Afers Exteriors d’Espanya, Ana Palacio, que va repassar la situació política actual europea i l’encaix del Principat amb la UE. Palacio va dir que «Espanya té especial interès en la participació d’Andorra en el mercat interior europeu sense perjudici de que la realitat de les seves característiques pròpies hauran de modular alguns aspectes concrets».



A la jornada també hi va prendre part Claude Maerten, que és el cap negociador adjunt de l’Acord d’Associació entre Mónaco, Andorra i San Marino amb la UE. Maerten va coincidir amb Saboya en què «per Andorra és una oportunitat especial per tenir accés al mercat únic de la UE i ha d’aprofitar-se i desenvolupar els potencials de la seva economia. També es tracta que no només Andorra pugui beneficiar-se de la Unió, sinó que altres mercats comunitaris puguin beneficiar-se d’Andorra».



En aquest sentit, Maerten va pronosticar que «Europa farà el possible per arribar a un acord beneficiós per Andorra i els països membres de la UE, i negociarem els principis comuns i les quatre llibertats de la lliure circulació».

La clausura de l’acte va ser a càrrec del ministre de Turisme i Comerç d’Andorra, Francesc Camp, i del secretari d’Estat espanyol per a la UE, Jorge Toledo. Camp va comentar algunes de les últimes dades econòmiques del Principat, com el creixement, per quart any consecutiu, del nombre de negocis, i va avançar que «en el primer trimestre d’aquest any ja han augmentat un 38,2%».



El ministre també va parlar de l’Acord d’Associació amb la UE: «És indispensable per a que Andorra es converteixi en una plaça exportadora de serveis gràcies a l’accés a un espai econòmic amb un mercat de més de 500 milions d’habitants». Quant a les reformes del país en l’àmbit econòmic, financer i fiscal va explicar que «tenien un doble objectiu: convertir Andorra en una plataforma de serveis potent i competitiva que complementi i diversifiqui la nostra economia, i també tenir la capacitat de que el món vegi que això és possible a Andorra».