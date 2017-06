Notícia El 45% de les ofertes d’ocupació són per a hoteleria, i no s’omplen La Unió Hotelera creu que calen entre 500 i 600 treballadors més Un moment del Job Meeting celebrat aquest divendres a Aixovall. Autor/a: ANA/C.G.

El centre de Formació Professional d’Aixovall va celebrar ahir el primer Job Meeting, un punt de trobada entre empreses i persones que cerquen feina, en aquest cas al sector de l’hoteleria i la restauració.



Durant l’acte inaugural, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que el 45% de les ofertes de feina del Servei d’Ocupació estan relacionades amb hotels i restaurants, però no hi ha demandants d’aquest perfil. Des del Govern s’estan fent accions com flexibilitzar les quotes de treball o el redisseny dels programes ocupacionals, a més d’impulsar la nova «intermediació» que es va estrenar ahir a Aixovall.



No obstant, Espot també va demanar al sector que intenti fer més atractives les condicions laborals, tant pel que fa a horaris com a sous. Des del sector, el president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, va reconèixer que cal fer «més atractiva» la imatge que ofereixen i va assegurar que fora del Servei d’Ocupació també hi ha demandes de feina. En total, calculen que necessiten «entre 500 i 600 treballadors».



Les declaracions es van fer en el marc de la primera edició del Job Meeting, al centre de Formació Professional d’Aixovall, que va comptar amb la participació de 25 empreses del sector de l’hoteleria i la restauració, així com amb més d’una cinquantena de candidats (estudiants o població en general) a ocupar les seves demandes laborals. L’hoteleria i la restauració són el sector del país que més mancança de treballadors té.



La millora de la situació econòmica, va plantejar Espot, ha rebaixat la cerca de feina i ha augmentat, en contrapartida, les ofertes laborals. Però estem parlant d’un sector «on costa conciliar la vida laboral i familiar», pels horaris nocturns i en cap de setmana, i on les condicions econòmiques no són especialment atractives. Segons el ministre, ara s’ha impulsat aquest Job Meeting, i el següent pas ha d’anar de la mà dels restauradors i hotelers per poder trobar els candidats adequats per als llocs oferts, segons informa l’ANA.



D’altra banda, la UHA va difondre ahir les dades d’ocupació del mes de maig. Durant el mes passat, els allotjaments associats de l’UHA van sumar un 32,36% d’ocupació, la mateixa registrada al mes de maig dels últims tres anys.