Notícia Torres i Camp adverteixen que trencar Grandvalira perjudica el país Els ministres encara confien que la situació es pugui reconduir

El president del Consell d’Administració de Saetde, Joan Viladomat, ha confirmat per carta el trencament de la marca Grandvalira i ha argumentat que no ha estat una decisió presa en calent i que la plataforma esquiable de Soldeu no és l’únic motiu; de fet, l’empresari ha assegurat que «la decisió ha estat meditada i és fruit d’una diferent percepció sobre el que suposa ésser socis d’una empresa comú, així com de divergències respecte a la mateixa».



Davant de la que sembla inevitable ruptura de Nevasa, la societat que gestiona el domini esquiable, els ministres d’Ordenament Territorial i Turisme i Comerç, Jordi Torres i Francesc Camp, respectivament, van manifestar ahir que encara confien en què els dos socis acabin arreglant les seves diferències perquè el trencament no és només una qüestió empresarial, sinó que perjudicarà el país.



Torres va comentar ahir a EL PERIÒDIC que «no em toca opinar» però va admetre que «a nivell de país no ens interessa que es trenqui la marca» i va insistir que «desitgem que no es dissolgui». El ministre va considerar que, amb la carta de Viladomat, s’ha evidenciat que hi ha «divergències entre les dues societats que venen de lluny», és a dir, que la raó no ha estat la declaració de la plataforma d’interès nacional.



El titular d’Ordenament Territorial va insistir que, en primer lloc, «les dues societats han de parlar» i, segons la decisió final, el Govern intercedirà o no. De fet, Torres va puntualitzar que no pretenen fer de mediadors, però si els requereixen, donaran un cop de mà.



D’altra banda, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va declarar ahir a RTVA, en una jornada empresarial a Madrid, que «no estem parlant només de Grandvalira, estem parlant del sector hoteler, del sector comercial, del sector dels transports... Una decisió com aquesta perjudica moltes persones, a molts llocs de treball, a moltes empreses que treballen amb la clientela que té Grandvalira».



Camp va insistir que «haurem de fer els màxims esforços perquè aquesta posició actual canviï» tot i que «la forma de fer-ho i qui és l’interlocutor encara no ho hem decidit, i no ha de ser una decisió unilateral d’una persona del Govern, d’un ministre o d’un cònsol, haurem de veure quines són les persones més adequades».



De moment, però, la decisió de Viladomat sembla ferma, i s’haurà de resoldre en el Consell d’Administració extraordinari de Nevasa que tindrà lloc el 3 de juliol.