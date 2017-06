Notícia L’exdiputat David Fernàndez parla de corrupció a la Seu El periodista i exdiputat explicarà l’estudi ‘Llums i taquígrafs’ L’exdiputat de la CUP David Fernàndez. Autor/a: EL PERIÓDICO

El Fòrum Social de l’Alt Urgell ha convidat avui a la Seu el periodista i exdiputat al Parlament David Fernàndez. En un acte organitzat per l’assemblea comarcal de la CUP, Fernàndez parlarà sobre Capitalisme, elits i corrupció. La xerrada serà a les 18.30 hores al pati de la Biblioteca Sant Agustí.



El periodista barceloní donarà alguns detalls de l’obra Llums i taquígrafs, un extens treball de quatre volums que ell mateix ha coordinat i que vol ser «un atles de la corrupció» a l’Estat espanyol i la seva afectació als Països Catalans, amb un recull tots els entramats que han estat investigats o bé jutjats. Segons els autors, «la crisi de règim a l’Estat espanyol i el seu impacte als Països Catalans es visualitza en unes altes esferes del poder i en les més altes estructures institucionals directament afectades per la corrupció».



Això afecta, subratllen, tot el sistema de poder «des de la mateixa monarquia», passant «per exministres (el 75% dels ministres del darrer govern Aznar han estan investigats o imputats en diverses causes), el tresorer del principal partit polític (Bárcenas), expresidents de comunitats (Matas), membres de governs autonòmics empresonats (Francisco Granados) i condemnats (Munar, Blasco); expresidents de diputacions (Castelló, Lleó), l’expresident de la patronal espanyola (Díaz Ferran); dirigents de les caixes d’estalvis (Bankia, Blesa, Rato), dirigents del sindicalisme de concertació (cas ERO andalús o el del dirigent de SOMA-UGT José Ángel Fernandez Villa), empresaris de la construcció (com David Marjaliza o Marcos Martínez) i nombrosos alcaldes i regidors». Uns fets que qualifiquen com «tota una metàstasi».



Després d’aquesta xerrada, la CUP també organitza una Assemblea Oberta, que tindrà lloc a partir de les 20.30 hores a l’Ateneu Alt Urgell. En aquest acte el grup municipal recollirà propostes per presentar-les als plens de l’Ajuntament de la Seu i «contribuir al programa electoral que regirà l’acció política de la CUP els propers anys» al consistori urgellenc segons explica RàdioSeu.