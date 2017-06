Notícia Bellver remodelarà la carretera que creua tota la població La Diputació de Lleida, titular de la LP-4033, la cedeix a l’ajuntament La carretera que passa per l’interior del poble.

Bellver de Cerdanya invertirà 500.000 euros en la remodelació de l’eix viari LP-4033 que creua tot el poble, des de la carretera de Baltarga, fins al pont sobre el riu Segre. El projecte, esperat pels veïns des de fa anys, remodelarà el ferm de la carretera, els vorals, la plaça de Sant Roc, les infraestructures de la xarxa d’aigua i el soterrament d’alguns serveis. L’ajuntament ha aconseguit aquesta reforma gràcies a un conveni amb la Diputació de Lleida, titular de la carretera, que aportarà 400.000 euros mentre que el consistori posarà els altres 100.000 euros necessaris per a fer l’obra. L’alcalde de Bellver, Xavier Porta, s’ha mostrat «molt satisfet» pel que és una de les obres cabdals de la legislatura. El conveni signat per l’ajuntament de Bellver també contempla la cessió de la carretera. Porta ha dit que «essent un tram de via que es troba en la trama urbana el més normal és que sigui del poble, igualment la gestionem nosaltres diàriament».

Bellver remodelarà el tram interurbà de la LP-4033, 770 metres que es troben en sòl urbà. El projecte inclou també la remodelació de la plaça Sant Roc, que està al mig de recorregut de la via i és un dels principals nusos de distribució de trànsit entre el nucli antic i la part comercial de la població. L’alcalde de Bellver ha destacat que la plaça de Sant Roc sempre ha estat un «problema», ja que mai ha estat ben organitzada. Així, Porta ha assenyalat que «intentarem pacificar la zona i fer-la més per als vianants». La remodelació de la plaça inclourà l’eliminació d’una rotonda existent, es deixarà un vial de sortida i es tallarà al trànsit el camí de Talló, que passarà a ser de vianants. D’aquesta manera des del consistori s’espera recuperar l’espai pels vianants i fer una entrada al nucli antic molt més amable. L’obra està pendent d’aprovació del conveni i de licitació pel que l’alcalde de Bellver espera que puguin començar a la tardor i s’allarguin fins a primers de l’any 2018.