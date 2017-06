Ferran Teixidó repeteix triomf a la cinquena prova i és més líder

Ferran Teixidó, el defensor del tercer calaix del podi a la Copa del Món de curses verticals, aquest any torna a ser un clar candidat a lluitar pel top-tres. Fins i tot més que al 2016, ja que ahir va aconseguir la victòria a la cinquena prova del circuit mundialista disputada al Parc Nacional dels Pics d’Europa, la segona seguida després de guanyar també a Madeira la setmana passada.



Si l’andorrà ja era el líder de la classificació general, la victòria a Fuente Dé no fa més que refermar-lo en el lideratge. Ja gaudia amb un marge de 24 punts sobre el segon que, a l’espera de l’actualització dels punts de la prova d’ahir, amb tota seguretat serà encara més gran.



Amb un desnivell de 972m en tan sols 2.600 metres de recorregut, amb sortida a 905 d’altitud i arribada a 1.877, el traçat passava per tota mena de terreny: arbust, herba, terra, roca amb un desnivell mitjà del 37%; un perfil molt adient per a les característiques del corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme, que es va imposar amb un temps de 33:37 i es va quedar a només quatre segons d’igualar el rècord de la cursa que que va marcar el català Oriol Cardona en l’edició del 2016 en el primer any amb el nou recorregut.



En dones, l’espanyola Maite Maiora ha sigut la guanyadora amb un temps de 38:04



D’altra banda, ahir es va disputar també la cursa de Sant Bernabé, puntuable per a la Multisegur Copa d’Andorra de curses de muntanya, amb victòria de Marc Casal i Ariadna Tudel en categoria absoluta.