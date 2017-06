L’Excalibur Race arrassa amb 700 espectadors

L’Excalibur Race, la prova de duresa extrema que es va disputar ahir a Pal-Vallnord, va superar les previsions amb més de 700 espectadors per presenciar una tercera edició també fora de les previsions quant a participació, que va registrar 680 esportistes a la línia de sortida.



Els grans protagonistes de la jornada van ser Nèstor Terribas i Laura Girod, que amb un temps de 43:16 i 1:03:50, van ser els millors en superar la forta calor i la vintena d’obstacles en els cinc quilòmetres de distància. En la categoria masculina van tancar el podi elit Nathan Caparrós i el corredor andorrà Assel Esteve. Per la seva banda, les germanes andorranes Sara i Mariola Ramentol van completat el top tres femení de l’Excalibur Sprint Elit.



Dissabte també hi havia batalla a Pal, ja que hi havia l’Excalibur Mític. 25 obstacles en quinze quilòmetres i 700 metres de desnivell. El primer en superar-lo va ser el català Albert Soley. També es va estrenar la modalitat per als més petits, que van viure la cursa amb l’emoció d’una gran gimcana i van poder compartir l’afició de molts dels seus pares a l’Excalubir Kids.