Notícia Dotze hores d’esport per conscienciar sobre el càncer L’aparell de radioteràpia és una de les demandes d’Assandca Participants es fan una fotografia, dissabte a l’Estadi Comunal. Autor/a: EMILIO PRENAS

L’Estadi Comunal va acollir dissabte les 12 hores d’esport Vall Banc contra el càncer on s’hi van oferir diferents propostes esportives i lúdiques de la mà de 27 entitats. L’objectiu de la iniciativa, organitzada per l’Associació Andorra contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc, és «que la gent gaudeixi d’un dia d’esport i donar visibilitat a la malaltia de cara la societat», segons va explicar el president d’Assandca, Josep Sarabia.

La jornada, que va aplegar més de mig miler de persones, va començar a les 9.30 hores amb les diferents activitats esportives, com ara vòlei, minigolf, tennis de taula, escacs, entre d’altres. El dia es va completar amb accions lúdiques i culturals i al migdia els participants van poder gaudir d’una paellada solidària.

A l’esdeveniment hi van assistir diverses autoritats, que fins i tot van participar en alguna de les modalitats esportives, com ara la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, la cònsol major d’Escaldes-Esgordany, Trini Marin, i el ministre de Salut, Carles Álvarez. El president d’Assandca va valorar «molt positivament» l’assistència del ministre de Salut, just l’endemà que el Consell General fes una demanda al Govern perquè estudiessin la viabilitat d’adquirir un equip de radioteràpia.

Precisament, l’aparell de radioteràpia és una de les reivindicacions que Sarabia pretén que «agafin força» amb iniciatives com les d’aquest dissabte. El president d’Assandca creu que «la demanda és molt recent i hem de pair-la per posicionar-nos», però va assegurar que suposaria un «pas molt important que els malalts no haguessin de desplaçar-se a Barcelona».

El ministre de Salut va assegurar que «econòmicament sempre és complicat, però s’han de valorar altres elements com el servei i el tracte de qualitat que és el que s’imposarà en la decisió del Govern». La cònsol major d’Andorra la Vella es va mostrar partidària de «trobar una solució entre tots perquè les persones afectades estiguin el més còmode possible».

Per la seva banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany va destacar la importància d’organitzar actes com les 12 hores d’esport Vall Banc contra el càncer perquè «motivar l’esport entre la gent és molt bo i més per una raó com aquesta malaltia que és un mal diari». Marín va reivindicar que s’haurien d’impulsar iniciatives d’aquest tipus més sovint.