Notícia Prop de 600 dones corren contra el càncer de mama Nazzarro destaca el «caire festiu» i l’elevada participació d’homes Algunes de les participant a la Cursa de la Dona, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

rop de 600 dones, concretament 594, van participar ahir al matí en la 7a edició de la Cursa de la Dona. Sota el lema Deixem el càncer enrere, l’objectiu d’aquesta jornada festiva era fer visible el càncer, en especial el càncer de mama, i donar suport a les persones que l’han patit o l’estan patint.

La cursa, que va oferir dos recorreguts, va començar a les 10.30 hores amb el circuit llarg, de cinc quilòmetres. A les 10.40 hores es va donar el tret de sortida al circuit curt, de 2,5 quilòmetres. La guanyadora del recorregut llarg va ser Daiane Huerta i del curt, Laia Martí, la neboda de Yolanda Castillejo, la segona classificada del circuit llarg.

En l’esdeveniment esportiu hi van participar dones de totes les edats, caminant o corrent, i també hi van col·laborar alguns homes. La presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, Montserrat Nazzarro, va destacar el «caire festiu» de la jornada i es va mostrar «sorpresa i molt satisfeta» de l’elevada participació d’homes en l’acte d’enguany, que va fer augmentar la venta de samarretes solidàries.

La presidenta del Club d’Atletisme Valls d’Andorra, Anna Parramón, va remarcar que per primera vegada es va usar el cronometratge a partir dels xips de Championchip, un mètode que permet que les corredores vagin registrant les seves marques personals, enlloc de perdre-les. Parramón està intentant implantar aquest tipus de xip al Principat i que les marques de les curses andorranes puntuïn a la lliga catalana de curses populars.