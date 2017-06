Notícia Transformació del Fener Boulevard amb la desaparició del pàrquing Els establiments adjacents a l’aparcament han rebut una carta de la propietat advertint-los El Fener Boulevard, al carrer Na Maria Pla d’Andorra la Vella. Autor/a: tony lara

El Fener Boulevard es transformarà. La quinzena de comerciants que tenen un negoci obert al carrer Na Maria Pla i que formen part del recinte de l’aparcament –als de l’altre vorera no els afecta– han rebut una carta de la societat Babot Pla, propietària de la parcel·la, anunciant-los la voluntat de tancar el pàrquing d’aquí a uns tres anys per construir-hi un centre comercial. Això obligarà els establiments a tancar o a buscar-se un altre emplaçament, que podria ser el nou centre comercial projectat.



El president de l’associació de comerciants del Fener Boulevard, Joan Babot, va confirmar ahir l’enviament de la missiva, però va matisar que el seu contingut és «vague». Amb tot, va admetre que hi ha la «previsió» de fer-hi el centre comercial. Babot no va aportar més detalls de la voluntat de la societat.



Segons ha sabut EL PERIÒDIC, ara hi ha pendent la convocatòria d’una reunió per saber com s’indemnitzarà els comerços als quals se’ls obligui a marxar tot i tenir el contracte de lloguer del local vigent. Si els negocis han d’abaixar la persiana d’aquí a tres anys, el contracte de molts encara estarà en vigència. Entre la quinzena de botigues n’hi ha de moda, d’animals i també espais de restauració.



Quant al projecte que s’hi ha plantejat fer, consistiria en un centre comercial d’una o dues plantes, seguint el model d’àrees comercials que converteixen l’espai en una zona per passejar-s’hi còmodament, amb carrers i espais per seure i de restauració. Per pal·liar la manca d’aparcament, el projecte preveu dues plantes subterrànies per estacionar els vehicles.



Si la iniciativa prospera, la zona viurà una profunda transformació. Amb Vivand i la part baixa de l’avinguda Meritxell per a vianants, el Fener Boulevard va manifestar que estava sent perjudicat perquè la clientela no es movia per les travesseres. Aquesta acció podria revitalitzar la zona. Demà, a més, les associacions de comerciants de Meritxell, Carlemany i el Fener oferiran una roda de premsa conjunta.