Notícia Les avingudes Carlemany i Meritxell aniran empedrades El mobiliari urbà de les dues vies comercials es reduirà per facilitar el trànsit dels vianants La plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella. Autor/a: MARICEL BLANCH

Les avingudes Meritxell i Carlemany s’empedraran en el marc del projecte per embellir i unificar les dues vies que configuren el principal eix comercial, segons ha explicat Jordi Llovera, director de l’empresa Enginesa, que ha guanyat l’adjudicació de l’obra.



De moment, ha detallat Llovera, estan treballant del tram que va des de la plaça de la Rotonda fins al carrer de la Unió. En aquesta part de la via es preveu que hi segueixin circulant vehicles, però, com ara, amb un horari tancat a la circulació. Malgrat això, el carrer es vol empedrar perquè la idea «és que a la llarga deixin de passar els cotxes», ha exposat Llovera. En el cas de l’avinguda Carlemany les obres no es preveuen que es realitzin fins l’any que ve. De fet, el comú escaldenc tampoc s’ha guardat cap partida del pressupost d’enguany per embellir Carlemany. La cònsol de la parròquia, Trini Marin, ha matisat que esperen acabar amb l’embelliment de l’avinguda del Fener abans d’iniciar l’obra a Carlemany.



Llovera ha relatat que en el cas d’aquesta via també s’empedrarà, ja que la idea és que estiguin unificades amb el mateix tipus de format. De moment, però, ha indicat que encara no s’ha determinat quin és el material que s’utilitzarà. «Estem mirant els diferents materials i valorant», ha remarcat.



El que sí que sembla segur és que la pedra serà d’una tonalitat clara. En aquest context, la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha dit que la voluntat del comú és que el tram de Meritxell sigui d’un color clar perquè donin llum al carrer.



Mobilitat del vianant/ Un altre dels objectius és facilitar el trànsit dels vianants en aquest eix comercial. En aquest context, Llovera ha assenyalat que es preveu que, de moment, es mantingui el mateix estil de mobiliari urbà. Ara bé, també es preveu reduir part d’aquests elements amb la finalitat de facilitar el trànsit dels vianants. «La idea és que no els molesti», ha exposat Llovera.



A principis de maig, Marsol i Marín van anunciar que adjudicaven l’obra a Enginesa, a qui van donar un període de deu setmanes per redactar el projecte, que és en la fase que es troben ara.



A partir de setembre, es preveu que s’inicien les obres a l’avinguda de Meritxell, que es farà per trams. En aquesta primera fase el comú destinarà al voltant d’un milió d’euros.



En el cas d’Escaldes-Engordany encara està per determinar el pressupost de l’obra, ja que no es faran fins l’any que ve.



Amb tot plegat es preveu que el projecte d’embelliment i unificació de les dues vies estigui llest el 2019.