El Museu Thyssen ha rebut més de 6.000 visitants

Més de 2.000 visitants al mes, sobretot durant els caps de setmana. És la xifra de visitants que ha rebut el Museu Carmen Thyssen Andorra durant els seus primers tres mesos de funcionament. La instal·lació, inaugurada el 17 de març, ja ha rebut més de 6.000 persones, una xifra molt positiva i que «ens fa estar molt satisfets», ha informat el museu, segons l’ANA. De les 6.000 persones, la meitat són gent del país i l’altra meitat són turistes.



D’entre els estrangers,el museu ha atret sobretot espanyols i francesos, tot i que també l’han visitat russos, alemanys, holandesos i fins i tot nord-americans. En general, es tracta d’un públic familiar. Els visitants han destacat de l’equipament que, en tractar-se d’una exposició en format reduït, «es poden entretenir més en cada obra» (n’hi ha 26 en total), amb l’acompanyament de l’audioguia, que agrada molt als visitants més petits.



La Setmana Santa i els ponts han estat els dies on hi ha hagut més moviment de visitants. De cara a l’estiu, des del museu no descarten que les xifres d’afluència mensual es puguin doblar.



Amb tot, els visitants troben a faltar més propostes educatives per als més joves. De fet, ja s’hi està treballant en col·laboració amb el ministeri d’Educació. L’objectiu també és portar més escolars de dins i de fora del país i, tot i que ja s’han organitzat algunes activitats i tallers amb escoles, la idea és ampliar l’oferta els pròxims mesos. El museu seguirà apostant per les jornades temàtiques amb propostes diferenciades. «Volem relacionar-nos també amb l’entorn del museu, sortir i integrar-lo a d’altres espais», plantegen.



L’exposició actual, Escenaris’ es podrà visitar fins al 14 de gener del 2018. Després, el Thyssen tancarà unes setmanes per preparar la nova mostra.