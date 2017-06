Notícia Lírica divertida Jonaina Salvador dirigeix un muntatge en què la sarsuela és la protagonista del final de temporada Jonaina Salvador, el cor i els músics, ahir. Autor/a: ANA/C.B.

La temporada 2016-2017 de l’Associació Andorra Lírica ha conclòs aquest cap de setmana amb dues representacions de la Festa Lírica dedicada a la sarsuela. Més de 400 persones han gaudit de les dues funcions d’un espectacle dirigit per la soprano Jonaina Salvador, impulsora de la temporada, que s’ha completat amb les representacions de La gata metamorfosada en dona i La Traviata.



La sarsuela és un gènere musical espanyol que combina parts declamades i cantades. Salvador va agafar algunes de les cançons més famoses del gènere, com Dónde vas con mantón de manila, La canción de la Paloma i El piropo madirleño, va idear un triangle amorós.



L’espectacle va destacar per la immensa feina que s’hi veu al darrere, ja que no tots són professionals del teatre musical. El Cor de les Valls d’Andorra va completar les veus, l’Esbart Lauredià va animar les escenes amb les seves coreografies i un grup de grans músics van tocar en directe.



A més de les tres veus protagonistes, s’hi van afegir les del baríton local, Guillem Forné, molt aplaudit, i les dels còmics Rafael i Montse Miralles, en una de les escenes més aplaudides.