Notícia El Tribunal de Comptes fa recomanacions als comuns Els licitants haurien de demostrar no estar en cap causa judicial L’última reunió de cònsols. Autor/a: ANA/M.J.

El Tribunal de Comptes ha fet un seguit de recomanacions comunes a les diferents corporacions comunals, segons consta en els informes dels comptes del 2015 publicats fa uns dies al Butlletí del Consell General. Una de les recomanacions és que considera «poc eficaç» que des dels comuns es tingui prou amb una declaració genèrica del licitador de no trobar-se en cap causa judicial que li impedeixi presentar-se a un concurs. Per això, el Tribunal de Comptes requereix una declaració explícita i responsable dels empresaris conforme no es troben en cap dels supòsits tipificats en allò que afecta a la legitimació per contractar, i que també es duguin a terme consultes en registres públics.



També ha destacat que les corporacions no disposen d’eines (indicadors) per conèixer amb suficient detall el cost dels serveis que presten i l’assoliment dels objectius previstos, segons informa l’ANA. En aquest cas, es recomana la implantació d’un sistema d’informació economicofinancera de gestió i eficàcia, que permeti verificar «no tan sols els comptes, sinó també la gestió i el compliment dels objectius» i permeti, a més, informar i avaluar els programes d’actuació que tenen a veure amb els serveis que es presten als ciutadans.



Els comptes del patrimoni / Altres qüestions comunes en els comentaris del Tribunal de Comptes als comuns són que no presenten l’estat relatiu a la gestió comptable del patrimoni, com requereix l’article 97 de la Llei de finances comunals, que no hagin complert el principi d’universalitat que recull la Llei de finances comunals en la contractació de persones per temps determinat en el marc del conveni amb el Govern per al foment de l’ocupació, en no haver reflectit pressupostàriament l’ingrés i la despesa derivats del conveni i també hi ha un seguit de recomanacions que tenen a veure amb la comptabilitat pública o sobre l’endeutament.