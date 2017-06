Notícia La campanya de control de motos finalitza amb 108 infraccions La majoria de les sancions són per no haver passat l’ITV ni tenir assegurança Imatge d’arxiu d’una moto accidentada. Autor/a: ÀLEX LARA

La seguretat en el trànsit i la reducció de la sinistralitat han estat dos dels objectius de l’última campanya de la Policia. L’operació, dirigida als conductors de motocicletes i ciclomotors, va començar l’1 de maig i va finalitzar el 5 de juny, amb un total de 1.251 controls. Un 8,63% dels conductors inspeccionats han estat sancionats, amb alguna de les 108 infraccions que s’han comès durant aquest període, per infringir un total de 132 articles del codi de circulació.



La majoria de les sancions tenen relació amb la manca la inspecció tècnica de vehicles i del rebut de l’assegurança, amb 44 i 35 sancions, respectivament. A més, tot i que en menor mesura, també s’han comès infraccions relacionades amb l’excés de fums, els pneumàtics en mal estat o l’emissió de sorolls excessius. La policia ha sancionat 17 conductors per anar a més velocitat de la permesa i sis conductors per no dur el cas de protecció o indegudament cordat, informa l’ANA.



El bon temps propicia l’increment de motocicletes i ciclomotors, fet que va lligat a l’augment dels accidents de trànsit amb lesions.