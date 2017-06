Quatre detinguts a França per revendre tabac comprat al Pas

Una macrooperació policial ha portat els gendarmes de Vilafranca de Lauragués a la detenció de quatre persones que es dedicaven a la venda de tabac andorrà, segons informa www.voixdumidilauragais.fr.



Dimecres passat, sis persones van ser aturades a Tolosa en el marc de la investigació sobre tràfic de cartrons de tabac adquirits a Andorra i destinats als consumidors de tabac de Tolosa. Quatre d’aquestes persones van ser detingudes i traslladades l’endemà a presó provisional. La investigació, però, continua oberta. La vasta operació, a la qual hi han treballat durant els últims mesos 70 gendarmes i 36 policies, ha portat al comís d’un vehicle, de 113 cartrons de cigarretes i 7.000 euros en metàl·lic. El benefici global de la quantitat comissada es calcula en uns 140.000 euros.

Investigació a fons / Segons ha detallat el mitjà digital francès, la investigació l’ha realitzada la Brigada de Vilafranca de Lauragués amb el suport de la Brigada de Saint-Orens-de-Gameville. Les perquisicions han permès reunir els elements necessaris per provar l’existència d’un equip format per diversos individus que es desplaçaven regularment a Andorra, durant els últims mesos, per comprar cartrons de tabac al Pas de la Casa amb l’objectiu de revendre’ls a Tolosa.



L’enquesta es va obrir a finals de l’any passat, quan un home que venia tabaca a la via pública va ser controlat a Saint Orens-de-Gameville. En un altre dossier paral·lel, l’Esquadró departamental de seguretat a la xarxa viària(ESDR, en les sigles en francès) va investigar diversos individus que havien abandonat el seu vehicle al peatge de l’autopista de Tolosa sud, a l’interior dels quals es va localitzar nombrosos cartrons de tabac.



França manté la lluita contra el contraban de tabac que pateix a les seves fronteres ja que el preu dels cigarretes és el més car d’Europa.