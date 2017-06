Notícia L’Ajuntament de la Seu d’Urgell duplica l’aportació al Picurt La Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus projectarà 75 films L’acte de presentació del festival, ahir a l’Ajuntament de la Seu. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

La 11a edició de la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus (Picurt) va ser presentada ahir a la Seu d’Urgell. Anna Vives, tinent d’alcalde, va avançar que l’ajuntament urgellenc ha duplicat la seva aportació econòmica al festival, a banda de l’aportació logística que ve realitzant en cada edició. Concretament l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aporta per al Picurt 2017 un total de 10.000 euros. Vives va remarcar al respecte que «Picurt no ha sobreviscut a la crisi, Picurt ha crescut amb la crisi».

La tinent d’alcalde va explicar que es fa aquesta aposta des de l’Ajuntament «perquè creu en el projecte i vol que aquest certamen creixi, i vol ser partícip d’aquest creixement. Per aquesta amplitud de mires i per aquest poder que té Picurt de promoció cultural i territorial».

L’11a edició projectarà entre el 20 i el 24 de juny 75 films de 18 països d’arreu del món, dels quals 25 competiran a la secció oficial. Algunes de les produccions són inèdites a Espanya i han estat premiades als festivals de cinema de muntanya més importants del món. El certamen manté quatre espais d’activitats a la Seu d’Urgell, i als pobles d’Artedó i d’Alàs i a Andorra.

Enguany el director convidat serà el català Marc Recha, que rebrà un guardó en homenatge a la seva aportació cinematogràfica. A més a més, es presentarà una pel·lícula que rememora les vivències durant els jocs olímpics del 92 a la Seu d’Urgell amb imatges gravades per aficionats. Dins de les activitats paral·leles, destaca la performance Elogi a l’Arbre de la companyia Els Comediants, que endinsarà el públic dins la roureda d’Artedó i també pels carrers del poble.

En la presentació d’ahir al matí, la directora de Picurt, Montse Guiu, va voler remarcar que uns dels objectius més importants del festival és reivindicar la cultura de muntanya i ser un «element de sensibilització» per a la preservació del medi natural.