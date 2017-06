Notícia L’AMPA de l’Escola Rosa Campà vota a favor d’abandonar la ZER Un 86% dels pares s’han mostrat partidaris de la mesura en una consulta interna La matinal lúdica de protesta de l’AMPA de l’Escola Rosa Campà.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Rosa Campà ha votat a favor que el centre educatiu de Montferrer abandoni la ZER Urgellet. L’entitat ha dut a terme aquesta setmana passada una consulta entre els seus socis i un 86% s’han mostrat partidaris de deixar de formar part de l’agrupació d’escoles rurals del nord de l’Alt Urgell.

Concretament, a la votació hi van prendre part 48 dels 53 pares i mares amb dret a vot (un 90,6% de participació), i dels 48 vots, 45 van respondre sí a la pregunta: «Estàs d’acord que l’escola s’independitzi de la ZER Urgellet?». Un resultat que l’AMPA qualifica d’«aclaparador», per la qual cosa ara el volen traslladar al Departament d’Ensenyament perquè doni compliment a la seva demanda.

Segons argumenta el col·lectiu, «pertànyer a una ZER permet compartir recursos en escoles en les quals el seu volum d’alumnes no justifica l’existència de recursos exclusius», però consideren que els darrers anys l’escola de Montferrer «ha experimentat un creixement notable d’alumnes prou elevat com per justificar l’actuació com una Escola Pública Independent de ZER». En aquest sentit, han detallat que el curs vinent preveuen comptar amb 85 alumnes confirmats, «cosa que suposa quasi el mateix nombre d’alumnes que a tota la resta de la ZER», detallen.

D’altra banda, amb «els darrers esdeveniments succeïts a l’escola i propiciats per les actuacions del Departament d’Ensenyament», els pares i mares asseguren que han «pogut constatar com el fet de pertànyer a la ZER no ha suposat cap avantatge, perquè no hi ha hagut cap mena de suport ni a les nostres mobilitzacions ni al nostre equip directiu ni al seu projecte de direcció» davant el que l’AMPA veu com «una agressió per part d’Ensenyament al projecte de direcció de l’escola i a la mateixa directora, fins al punt que han hagut de venir directores d’altres ZER, com Núria Burgada», a donar-los «el recolzament públic i explícit» que conclouen que se’ls ha «negat des de la ZER-Urgellet», informa RàdioSeu.

En aquest sentit, l’associació conclou que «la direcció de la ZER Urgellet s’ha alineat en tot moment amb allò que se li ha manat des del Departament d’Ensenyament», posicionament que afirmen «entendre i respectar» però que, opinen, «no ha contribuït a buscar una resolució efectiva del problema ni ha suposat cap mena de suport cap als interessos de l’escola». Aquest posicionament, hi afegeixen, «també va poder ser constatat per la majoria de pares durant reunió del passat dia 1 de juny amb els inspectors dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Lleida, Elena Ardanuy i Joan Valldaura, contrastant amb el posicionament de l’equip de direcció de l’Escola Rosa Campà, les mestres que li donen suport i la majoria dels pares presents a la reunió.

Des de l’AMPA hi afegeixen d’altres elements com per exemple que «recentment s’ha decidit des de la mateixa Direcció de la ZER, per qüestions organitzatives de les quals no ens pertoca opinar, reduir la presència de mestres» a Montferrer, «paradoxalment quan aquesta tindrà sis alumnes més el curs vinent».

El resultat ja s’han comunicat tant a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò com a la directora del centre, a qui s’ha demanat que com a presidenta del Consell Escolar sotmeti aquesta iniciativa a votació dins d’aquest òrgan de govern escolar, amb l’objectiu final que l’Escola Rosa Campà «tingui un funcionament independent com més aviat millor». Entre els avantatges que els pares i mares veuen a la mesura, en destaquen «poder disposar i gestionar íntegrament els recursos humans i econòmics que arriben d’Ensenyament i de l’ajuntament sense haver-los de repartir de formes arbitràries i regides per criteris aliens a l’escola», com també «poder prendre decisions docents de manera totalment independent i amb absoluta autonomia, poder demanar directament mestres per atendre necessitats específiques i poder dur a terme iniciatives sense supeditar-les a la decisió de directors de fora de l’escola i evitar així que aquestes puguin entrar en conflicte d’interessos».

Finalment, l’AMPA creu que la decisió «també suposarà un benefici per a la mateixa ZER en tant que no tindrà una escola de les dimensions de la de Montferrer, amb tota la problemàtica que això suposa per a la distribució de recursos».