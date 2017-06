Brutal agressió en una discoteca?

Un home, amb un grau de discapacitat intel·lectual, suposadament va rebre una brutal pallissa en un local d’oci nocturn a Andorra la Vella, ara fa tres anys, segons es va exposar ahir en el Tribunal de Corts. En concret, dos homes i una noia, germana d’un d’ells, serien els autors de l’agressió.



La víctima, que va reconèixer haver ingerit alcohol, va molestar una noia, a qui li va començar a dir coses, a més la va agafar pels braços i la cintura. Llavors, la parella de la dona el va empentar. L’agredit va respondre intentant donar-li un cop de puny, però l’home el va esquivar. Llavors, un amic del jove va donar-li un cop de puny al discapacitat, que va caure a terra. Després d’això, la víctima va fugir corrents, però l’agressor el va perseguir, li va fer la traveta i un cop estava a terra li va propinar un altre cop de puny. L’altre home va anar fins al lloc de la baralla i va separar el jove. Aquesta és la versió que van donar els tres acusats durant l’audiència. La noia hi va afegir que també va donar dos cops a l’esquena del discapacitat mentre fugia corrents, però que la van agafar i la van treure del lloc de l’incident. Després d’això, de la «ràbia» que el seu germà, cunyada i amic estiguessin involucrats en aquesta situació va donar un cop de puny contra un mur, amb la qual cosa es va lesionar la mà. Ara bé, segons un agent aquest dany també se’l podria haver fet durant l’agressió. De totes maneres, l’agent va arribar un cop s’havia acabat la baralla i després que l’avises el gerent de local nocturn.



L’agredit no recordava qui li havia pegat i no va poder identificar els autors, però va explicar que quan estava a terra va rebre puntades de peu i cops de puny. Segons va relatar la víctima, un amic seu que estava a la discoteca és qui va identificar els agressors. Aquest acompanyant, que ahir també va comparèixer com a testimoni, va assenyalar que un grup d’unes sis persones l’haurien agredit.



La víctima també va anar acompanyada a la discoteca per una tercera persona. Aquest home ahir va declarar que la víctima va estar emprenyant diferents clients del local, a qui va robar begudes alcohòliques alhora que també va molestar diverses noies. Aquest testimoni va certificar la versió dels acusats, però va asseverar que l’home hauria rebut diversos cops quan estava a terra d’altres clients molestos per la seva actitud.



Diversos testimonis van donar la mateixa descripció dels fets que els suposats agressors. Només va parlar de brutal pallissa el gerent del local d’oci nocturn, que va tancar pocs mesos després dels fets. Segons va narrar aquest testimoni, els tres acusats es van acarnissar amb l’home un cop estava a terra. És per això que els dos nois estan acusats d’un delicte major de lesions doloses amb acarnissament i crueltat i la dona d’un delicte menor de lesions.



La lletrada dels acusats, però, va posar en dubte la versió del gerent del local. Segons va explicar a la sortida del judici a EL PERIÒDIC, el gerent tenia diversos conflictes amb la justícia perquè a la discoteca entraven menors d’edat que consumien alcohol. En aquest sentit, diversos clients van exposar ahir que en el local hi havia un cartell on s’indicava que es permetia l’entrada a majors de 16 anys. Una setmana després de l’agressió, però, el rètol es va canviar per un altre on es deia que només podien entrar majors d’edat.



Així mateix, l’advocada va argumentar que l’home també tenia problemes econòmics, per la qual cosa en el moment dels fets només estaven treballant a l’establiment el gerent, com a discjòquei i cambrer, i una persona de seguretat. Dos antics treballadors de seguretat del local van assenyalar que en l’establiment van arribar a treballar-hi tres persones de seguretat i quatre cambrers. A més, van destacar que els tres acusats eren clients habituals de la discoteca i que mai havien donat cap problema, sinó que inclús els havien ajudat quan hi havia una baralla. En aquest context, la defensa va ressaltar que com que faltava personal a la discoteca, l’home tenia problemes econòmics i amb la justícia, s’hauria inventat la versió de la brutal pallissa per exculpar-se ell.



La fiscal va retirar les causes per ser la víctima especialment vulnerable, ja que els suposats agressors no podien saber que l’home era discapacitat, però va mantenir la de lesions amb acarnissament i crueltat. Per això, ha rebaixat la demanda de 32 mesos de presó per als dos nois a 24, i la de la noia de 12 a vuit. A més, els dos homes no es poden apropar a la víctima durant sis anys i la noia, tres. En els tres casos la suspensió de condemna és per un període de quatre anys. També va reclamar que indemnitzin solidàriament l’agredit amb 2.250 euros.



La defensa va demanar l’absolució per a un dels nois, per a la jove dos mesos de presó condicional i per a l’home que va reconèixer els fets, una pena no superior de cinc mesos d’arrest nocturn.