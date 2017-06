Un home expulsat del Principat torna al país i apallissa la seva exparella

Un home, que tenia prohibit entrar al Principat, va accedir il·legalment al país i va agredir a l’exparella, segons fonts policials. En concret, l’individu, de 34 anys, es va trobar la dona pel carrer i, després d’una acalorada discussió, li va pegar. Durant la baralla també li va reclamar algunes coses que estaven a la casa on vivia la dona. Per això, li va agafar les claus i va entrar al domicili sense la voluntat de la víctima per apropiar-se dels objectes que reclamava. Es dona el cas que l’agressor, a més, tenia una prohibició judicial per entrar en contacte amb l’exparella.



Per tot això, l’individu va ser detingut el passat dimarts a les 19.22 hores pels delictes contra la integritat física en l’àmbit domèstic, la intimitat i la inviolabilitat del domicili. A més, en el moment de la detenció, la Policia li va trobar una navalla amb una fulla de vuit centímetres que l’arrestat tenia la intenció de treure l'arma de la butxaca del pantaló quan els agents el van controlar. L’home, actualment, es troba ingressat en el centre penitenciari de la Comella, segons van confirmar les fonts policials.



Aquests no és l’únic cas de violència de gènere que va tenir lloc la setmana passada, segons el balanç de detencions. La Policia va intervenir el 5 de juny en un domicili on una parella, un home i una dona residents de 32 i 38 anys respectivament, es van agredir mútuament.

D’altra banda, el 6 de juny, els agents van detenir a Escaldes-Engordany un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia i contra la funció pública. En aquest cas, l’arrestat tenia una pena d’expulsió judicial i una altra d’expulsió administrativa d’Andorra, però va crebantar la primera i desobeir la segona.



També va crebantar la pena un resident de 22 anys que va ser detingut a Sant Julià de Lòria el dimecres per violar la suspensió de conduir.



Així mateix, els agents van participar en dos delictes contra la salut pública. En ambdues ocasions es tracta d’un jove de 18 anys que va compartir una cigarreta de marihuana amb dos menors. El primer cas va tenir lloc dimecres a Escaldes-Engordany passades les quatre de la tarda. En el marc d’aquesta intervenció, l’endemà, els agents van arrestar un altre jove de 18 anys que és qui hauria venut la cigarreta.



La segona actuació, que també va tenir lloc en aquesta parròquia, es va efectuar diumenge a les 11 de la nit i l’arrestat portava a sobre 1,7 grams de marihuana, a més de la cigarreta que va compartir amb els menors.



Finalment, la Policia va detenir set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. El cas més destacat és el d’un resident, de 46 anys, que va ser controlat en una parada rutinària i va donar 1,74 grams per litre en sang.



Accident a Canillo / Un austríac, de 55 anys, es va fracturar ahir la clavícula, després de patir un accident a Canillo amb la seva motocicleta, segons van confirmar fonts de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El ferit va ser donat d’alta ahir mateix. Els agents van rebre un avís a les 10.15 hores que un home que conduïa una motocicleta, amb matrícula austríaca,va sortir de la via en la carreta secundària 240, en el punt quilomètric 0,900. El ferit es va distreure i es va accidentar.