El telefèric d’Arinsal i una tirolina de 340 metres, les novetats de Vallnord

Vallnord encara l’estiu amb un seguit de novetats i la voluntat de «reforçar les activitats de senderisme» per «acostar el parc del Comapedrosa» als visitants, així ho va destacar ahir el director de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella.



Entre els ginys estrella es troba la tirolina Big Zip, que se situa a la zona de La Caubella i té una estructura de 340 metres de llargada i un desnivell de 30 metres d’alçada. A més, s’obrirà el telefèric d’Arinsal, a partir del 3 de juliol i fins l’11 de setembre, per establir connexions amb el poble de Pal. També hi haurà un servei de transport entre La Caubella i el Coll de la Botella.



Una altra de les novetats és la possibilitat de practicar caiac als llacs de Tristaina. Precisament, aquest espai és dels més reclamats d’Arcalís, doncs l’any passat va rebre 140.000 visitants i enguany es preveu superar la xifra.



D’altra banda, l’estació oferirà un circuit de Disc Golf. L’activitat tindrà una durada de quatre hores i els participants hauran de ficar en múltiples cistelles un frisbee. Tanmateix, es realitzaran excursions amb e-bikes durant tot l’estiu i els interessats podran fer diferents rutes de tres hores amb bicicletes elèctriques acompanyats d’un instructor professional.



Finalment, entre les novetats hi ha les tasques de manteniment i renovació del bike park. En aquest sentit, s’han fet diferents mòduls amb el propòsit de millorar l’experiència dels ciclistes i s’ha habilitat una zona per a la circulació de vianants.



Marticella també va voler destacar els «esforços a nivell de seguretat» que s’han fet en diferents punts de l’estació i les tasques de «senyalització» realitzades «perquè els usuaris no es confonguin de pistes».

Gastronomia / Vallnord també aposta per la gastronomia. Per aquest motiu, obrirà els tres restaurants d’Arinsal durant l’estiu, entre els quals hi ha el Xalet Igloo i la Borda de la Coma. A més, enguany s’oferirà un punt de degustació i de venda de productes locals, que s’ubicarà a la botiga de la Coma.

Creixement de l’estació / D’altra banda, el director de Vallnord-Ordino Arcalís, Xabier Ajona, va assegurar que l’estació ha tingut un creixement força notable durant els darrers anys. En concret, va especificar que en les últimes temporades d’estiu s’ha passat de recaptar 40.000 euros a 270.000 i que l’objectiu és arribar cada cop a més visitants. Tot i això, també va destacar que en moltes ocasions la Coma d’Arcalís «no pot acollir més usuaris, i és que el pàrquing està ple. Per tant, fins que no es facin connexions amb altres zones d’aparcament, serà difícil que el nombre de usuaris pugui créixer».



Per la seva part, Marticella va remarcar que l’estiu passat Vallnord-Pal Arinsal va rebre uns 160.000 visitants i que i la «voluntat és augmentar entre un nou o 10% aquesta afluència, amb quest increment, ja estaríem contents».



DesEstacionalització / El conseller de Turisme i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, va remarcar que l’objectiu de totes aquestes novetats i activitats és donar continuïtat a la temporada d’hivern i que l’estació pugui estar ocupada «durant el màxim de dies possible». Per aquest motiu, per tercer any consecutiu s’oferirà el forfet Bike & Ski, que permet als usuaris accedir a les instal·lacions de Vallnord des del mes de maig fins el 8 d’abril de 2018. A banda d’aquest forfet, els alumnes del país menors de 15 anys poden accedir a les instal·lacions de l’estació bescanviant el forfet d’esquí escolar a les taquilles d’atenció al client.



Marticella va detallar que per norma general la temporada d’estiu és més llarga que la d’hivern (en mesos) però que es composa de menys dies. Per exemple, l’any passat en va tenir 108, mentre que la d’hivern va comptar amb gairebé 140 dies.

Grandvalira és un referent / El conseller de Turisme, Esports i Dinamització Econòmica del comú de la Massana, Sergi Balielles, va puntualitzar –en resposta a una pregunta efectuada pels mitjans de comunicació– que Grandvalira ha estat «un referent per a Vallnord en moltes ocasions» i que «ha de seguir sent així».



Tot i això, Balielles va voler remarcar que durant l’estiu qui és veritablement un referent és Vallnord, ja que fa «molts anys» que aposta per les activitats estiuenques i que precisament l’estació «creix» en aquesta línia.



En relació a la possible dissolució de Nevasa –i conseqüent trencament de Grandvalira–, Balielles va remarcar que des de Vallnord es mira la situació «des de la distancia» i que prefereixen no fer comentaris al respecte.