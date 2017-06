Canillo i Ordino, els més perjudicats amb la proposta de distribució del PS

Petits canvis en el Fons de Redistribució Sostenible

El Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar ahir una proposta de repartiment de les transferències comunals en la qual tindria més pes la població de cada parròquia i menys el territori. Sota aquests nous criteris, Canillo, Ordino, Encamp i la Massana perdrien diners respecte el repartiment actual durant els dos primers anys (2018 i 2019), sent les dues primeres parròquies les més perjudicades. Concretament, Canillo rebria gairebé 900.000 euros menys que ara, Ordino gairebé 300.000, La Massana 95.000 i Encamp poc més de 50.000 euros menys. A partir del tercer any, veurien minvar els seus ingressos per transferència Canillo (més de mig milió menys), Ordino (-350.000), La Massana (-150.000) i Sant Julià de Lòria (130.000).En canvi, la capital seria la que més quantitat guanyaria, sobrepassant el milió d’euros de més respecte actualment durant els primers dos anys i més d’1,1 milions a partir del tercer. En un inici, també incrementaria el pressupost d’Escaldes-Engordany amb 380.000 euros més –en la proposta del Govern era l’única parròquia que perdia diners– i Sant Julià de Lòria amb 260.000 euros més. Del 2020 en endavant, Encamp i Escaldes-Engordany també rebrien una quantitat de diners més elevada amb una diferències només de 780 euros en el primer cas i de 460.000 en el segon.El president del grup mixt i conseller general del PS, Pere López, va posar ahir sobre la taula la proposta de modificació de criteris en una nova reunió a tres bandes –Consell General, Govern i comuns– en què no es va arribar a cap consens. Segons fonts properes, diversos comuns van manifestar el seu desacord amb les dades que s’han utilitzat per fer la simulació de repartiment en base aquests nous criteris per falta de dades estadístiques acurades que reflecteixin fidelment la realitat. A tall d’exemple, el cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, va posar en dubte el nombre de pernoctacions atribuïdes a la seva parròquia i va reclamar novament que es tingui en compte l’extensió de carreteres secundàries. També la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va apuntar que cal que es tingui en compte que hi ha hotels que a l’estiu estan tancats.Per la seva banda, des de la Massana, David Baró va demanar que el càlcul pels 55 milions d’euros totals sigui revisat tenint en compte també els ingressos anuals de l’Estat com a factor corrector i no només l’evolució del Producte Interior Brut (PIB), ja que entén que el pressupost estatal pot créixer més que el PIB en funció de taxes o impostos. Un apunt amb el que també estaria d’acord la número u del Comú d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. El Grup Parlamentari Demòcrata, però, no hi seria, a priori, favorable.Per part de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), la reforma encara seria insuficient i poc lligada a les competències. Els progressistes seguirien defensant que les transferències van lligades al punt de partida dels 55 milions i no a les necessitats de cada parròquia.Respecte la primera proposta de repartiment dels 55 milions en transferències presentada per l’Executiu, la nova simulació aportada pel PS canvia el pes que té cada concepte en la distribució base que representa el 80% del total, és a dir, 44 milions d’euros. Així, els socialdemòcrates consideren que a parts iguals s’ha de repartir un 25% del total (1,5 milions d’euros) i no el 30% com anotava el Govern. En el cas de la població, el nou text atorga un 30% del pressupost total mentre que en la inicial era un 5% menys. En el cas del territori, proposen, en canvi, rebaixar un 5% respecte al document del Govern i donar-li un 15%. El criteri de nombre d’infants i de gent gran passaria d’un 15% a un 10% i la quantitat de pernoctacions també perdria importància passant d’un 10% a un 5% dels 44 milions a repartir. Finalment, el PS inclou un apartat, xarxes, que reflectiria el nombre d’instal·lacions i línies de FEDA de cada parròquia, les línies de clavegueram, etcètera que rebrien el 15% del pressupost esmentat.Pel que fa al Fons de retribució sostenible, que és el 20% restant, és a dir 11 milions d’euros, que si bé no es modifica en percentatge sí que ho el seu repartiment.

- La simulació presentada ahir per al Partit Socialdemòcrata (PS) també proposa petits canvis en el repartiment del Fons de Redistribució Sostenible (FRS) que suposa el 20% de la partida del pressupost del Govern per a transferències comunals, és a dir, 11 milions d’euros. Així, els dos primers anys, 2018 i 2019, la proposta del PS no varia de la inicial distribuint un 20% en concepte de polítiques d’inversió sostenible a parts iguals així com un altre 20% per compromisos adquirits també a parts iguals, el que suposa per cada punt 314.000 euros. Finalment, el 60% restant era per solidaritat i particularitats comunals.



- La variable es troba a partir del tercer any. Mentre que l’Executiu volia inicialment que per cada concepte els comuns rebessin el 33,33%, el PS proposa que es destini un 30% a política d’inversió, un 20% a compromisos adquirits i un 50% a solidaritat i particularitats comunals.