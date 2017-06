Notícia Arrenca la campanya publicitària de les rebaixes El pressupost és de 100.000 euros, el 20% del qual es destina al país L’aparador d’una botiga anuncia les rebaixes. Autor/a: TONY LARA

La campanya de comunicació de les rebaixes d’estiu va donar ahir el tret de sortida amb l’objectiu de posicionar Andorra com un destí de compres especialment en el mercats propers, segons va informar Andorra Turisme. Aquest any, el període de les rebaixes d’estiu s’escurça aproximadament un mes, però tot i així, es continua començant amb uns dies d’antelació respecte als mercats de proximitat.



D’aquesta manera es pretén generar un augment de visites i pernoctacions al país, a més d’informar els consumidors de l’inici i de la duració d’aquesta acció. Des d’ahir, s’ha posat en marxa una campanya de comunicació tant al sud de França a Perpinyà i Tolosa, com a Catalunya, que durarà fins al 27 de juny a través de diversos mitjans de premsa escrita i emissores de ràdio.



En l’àmbit intern, la campanya arrencarà el pròxim 19 de juny i s’allargarà fins al 4 de juliol. El pressupost de la campanya de comunicació de les rebaixes d’estiu és de 100.000 euros, repartits de la següent manera: 40% per al sud de França, 40% per a Catalunya i 20% per a Andorra.



L’inici de les rebaixes també coincideix amb altres esdeveniments com l’Andorra de Tapes, del 16 de juny al 2 de juliol, i el Jambo Street, del 29 de juny al 2 juliol, que se celebraran al centre històric d’Andorra la Vella.