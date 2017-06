Vuit grans supermercats iniciaran la recollida selectiva de l’orgànic

Vuit grans superfícies comercials iniciaran, després de l’estiu, la recollida selectiva de matèria orgànica. Els centres comercials estan ubicats a les parròquies d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, i també hi participaran, de manera voluntària, 21 hotels i 17 restaurants. Des de Medi Ambient s’espera que la xifra es pugui anar «ampliant» en el futur. De fet, amb aquesta participació s’espera poder arribar al 2020 al 10% de la matèria orgànica que es genera en tot el territori i que equival a 1.000 tones l’any.



La concessió de la recollida de la matèria orgànica, que ha estat adjudicada pel Govern a l’empresa Reciclatges Feper, SLU, s’ha fet de manera paral·lela a l’aprovació d’un decret a través del qual els grans magatzems i grans supermercats (més de 1.200 metres quadrats i amb una secció d’alimentació) són declarats productors singulars, el que significa que, a banda de la recollida de paper i cartró, envasos i vidre, estaran obligats a recollir la matèria orgànica. Per dur a terme la recollida, els grans magatzems comptaran amb un termini de quatre mesos per adaptar-se, motiu pel qual aquesta recollida no s’iniciarà fins passat l’estiu.



El material procedent dels vuit centres comercials (Punt de Trobada, River, Sant Eloi, Pyrénées, Centre Comercial Andorrà, Híper Andorra, Andorra 2000 i Caprabo de l’illa Carlemany) i dels establiments hotelers i de la restauració es traslladaran diàriament (de dilluns a divendres) a la planta de compostatge del centre de tractament de residus de Benavarre (de la Mancomunitat d’escombraries de l’Urgellet). El retorn dels residus orgànics serà en format compost i es podrà fer servir, per exemple, a parcs i jardins.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar ahir que estan «convençuts de la bona qualitat del compost» que s’assolirà i que, a poc a poc, s’aniran afegint nous establiments, però va puntualitzar que és molt important «que la tria es faci bé en origen» ja que, si no, no es pot fer servir i per això és molt important la «formació» dels participants, segons informa l’ANA.

Prevenció i distintiu / A més de la recollida de la matèria orgànica, els grans establiments també hauran d’adoptar mesures de prevenció, de com disposar d’un espai per a l’emmagatzematge, de contenidors diferenciats, de minimitzar les bosses d’escombraries, de formar els treballadors en la gestió de residus i també de facilitar informació al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.



Paral·lelament, el ministeri ha creat un distintiu de qualitat ambiental que podran obtenir els establiments comercials (no només els productors singulars) «de manera voluntària», va anunciar la cap de l’àrea de Gestió i Control Ambiental i Seguretat Industrial, Sílvia Ferrer. El distintiu el podran obtenir els que obtinguin 12 punts en un seguit de mesures relacionades amb diferents aspectes, entre els quals hi ha el malbaratament alimentari, l’ús de vidre retornable o la reducció del paper o les bosses de plàstic i el foment del reciclatge.



El distintiu tindrà una vigència de dos anys i serà renovable, i també es podrà retirar si l’establiment no compleix els requisits establerts.