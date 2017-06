Notícia Les quatre associacions fallaires constitueixen una entitat jurídica Cada comunitat mantindrà les seves especificitats Cremada de falles per la celebració de la declaració de la Unesco. Autor/a: TONY LARA

Les comunitats de fallaires d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany han iniciat un procés «de retrobament entre nosaltres per tal de construir espais de col·laboració i de posada en comú que contribueixin a fer perviure la festa», el compromís que ha firmat un representant de cada col·lectiu fallaire. «El procés implica la necessitat de mantenir reunions periòdiques en les quals haurà d’haver-hi sempre almenys un representant de cada col·lectiu».



Aquest compromís, signat ahir, «culminarà, abans d’un any, en la creació d’un ens amb entitat jurídica pròpia que representi tots els col·lectius fallaires del Principat d’Andorra davant de les institucions nacionals i internacionals i coordini els diferents processos de col·laboració que es creïn entre tots els grups fallaires». L’entitat també estarà oberta a incorporar fallaires de les parròquies que encara no han recuperat la tradició.



Els firmants del compromís han estat Santi Sánchez, dels fallaires d’Andorra la Vella; Gerard Remolins, d’Escaldes-Engordany; Maria Martín; de Sant Julià de Lòria, i Gerard Buenache, d’Encamp. Amb tot, el compromís manté les particularitats de cada col·lectiu: «Conscients com som que cada col·lectiu fallaire del Principat d’Andorra té la seva especificitat, l’acord de col·laboració va associat al compromís de no alterar la idiosincràsia pròpia de cada grup fallaire i del seu territori a l’hora de desenvolupar la cremada».

L’entitat jurídica, que es constituirà en un any, servirà d’interlocutora amb la Unesco i en les reunions dels fallaires pirinencs, que són patrimoni de la humanitat des de fa un parell d’anys. Les falles d’Encamp no van formar part de la candidatura, però quan la Unesco revisi els progressos de la festa del foc del solstici d’estiu, demanaran la seva inclusió, així com ho faran diversos pobles de França.



L’entitat es començarà a constituir formalment a partir de la tardor, però aquest diumenge ja tindrà lloc un primer acte de germanor entre les quatre associacions fallaires: aniran a buscar, conjuntament, l’escorça de beç (bedoll) amb què es fabriquen les falles tradicionals. I el 23 de juny, a la tarda, faran una cremada conjunta a la plaça del Consell.

Els fallaires també s’han reunit amb la ministra de Cultura, Olga Gelabert, per demanar la implicació de totes les administracions: el Govern, els quatre comuns i les quatre associacions.