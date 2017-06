Un nou servei per protegir les empreses dels ‘hackers’

El director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, va presentar ahir un nou producte de seguretat destinat a protegir empreses i institucions contra els atacs distribuïts de denegació de servei (DDOS en sigles angleses).



Aquesta modalitat va saltar a la primera línia de l’actualitat el passat estiu arran dels atacs patits per diversos servidors andorrans. Els delinqüents, que controlen centenars o milers de màquines i dispositius infectats, busquen la saturació d’un servei d’Internet mitjançant la generació d’una allau de tràfic que el servidor o el portal no pot gestionar, de manera que el servei no es pot prestar de manera normal. La motivació dels hackers acostuma a ser econòmica a través del xantatge però també hi ha casos de sabotatge industrial o amb accions de caràcter ideològic.



El servei AntiDDos d’Andorra Telecom presenta dues variants diferents en funció del grau d’exposició dels clients. El servei Business és orientat a serveis d’Internet amb amples de banda de fins a 300 Mbps, principalment portals web. El servei Premium està destinat a grans empreses que tenen serveis exposats a Internet amb grans amples de banda i per als quals un atac dels seus serveis pot suposar una pèrdua econòmica, així com d’imatge. En els dos casos els productes inclouen el servei de monitorització, detecció d’atacs i mitigació dels atacs.



El servei AntiDDos és el primer d’una sèrie de productes directament relacionats amb la seguretat que la companyia té previst llençar durant els anys 2017 i 2018, que han de fer més segura la connexió a Internet d’empreses i particulars.



Vilana va destacar que l’experiència acumulada pels tècnics de l’operadora i els sistemes usats per protegir la xarxa andorrana han estat claus per la definició del servei.