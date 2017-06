La hipòtesi del poble de la Margineda agafa més força

L’arquitecte José Miguel Gallego, juntament amb altres cinc especialistes del sector, presentaran el proper dissabte l’article El despoblat de la Roureda de la Margineda. Nova proposta interpretativa a partir del registre arqueològic. Segons va detallar ahir Gallego, aquest document reforça la hipòtesi que sustenta que el jaciment de la Margineda correspon a un poblat «i no a un castell».



Gallego va assegurar que les evidències «arqueològiques» corroboren la hipòtesi i que ell té el convenciment que el jaciment acollia activitats socials.

La coberta / D’altra banda, la cap de comunicació de Molines Patrimoni (propietària del jaciment), Pati Molné, va remarcar que actualment la prioritat de l’entitat és construir una cobertura per protegir tota la infraestructura.



Molné va puntualitzar que la construcció ha estat «molt temps tapat per la vegetació, i ara està a l’exterior, amb els problemes que això comporta, com els canvis de temperatura en poc temps, que afecta de forma força negativa a l’estructura del jaciment».



Tot i això, Molné també va remarcar que malgrat que encara no han previst un pressupost, la cobertura segurament serà molt costosa. A més, «hem de mirar que la cobertura encaixi amb el medi ambient». Per tot, «estem estudiant les millors vies per poder establir la cobertura de la forma més econòmica possible i perquè sigui viable», va detallar Molné.



Tanmateix, Molné va assegurar que cobrir el jaciment és un projecte que «urgeix» més que el pla director en el qual treballa actualment l’entitat, que potser que encara s’allargarà un any més.