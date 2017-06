Disparitat pel nombre de descensos en una futura Lliga amb 16 equips

L’Assemblea General de l’ACB es va reunir ahir a Madrid, poques hores després d’una reunió de la comissió de treball iniciada amb la Federació Espanyola de Bàsquet amb la mediació del Conzell Superior d’Esports (CSD, en castellà). Els clubs van debatre els escenaris plantejats en aquesta trobada, sobretot el que fa referència al canvi de format que es preveu i el model de descensos i ascensos, el que més pot afectar al BC MoraBanc Andorra.



A la darrera reunió, els grans de la Lliga Endesa –sobretot Barça i Madrid–, van mig demanar mig exigir que es retallés el nombre d’equips, i del que es desprèn de la reunió d’ahir és que sembla que l’amenaça ha donat el seu efecte. Gorka Aixàs, president del club tricolor i representant a la reunió, va assegurar ahir que «en dos o tres anys» es consumarà el canvi i hi haurà menys equips. 16, en concret, tot i que no s’ha concretat una xifra però amb la certesa de que amb 15 o menys la competició perdria massa encant. Aquest punt de l’ordre del dia ha generat disparitat en concepte dels descensos. Un club com el MoraBanc, que tant en pressupost com en poder social tendeix a estar de la meitat cap avall de la taula, és partidari, segons va deixar clar Aixàs, de que també s’hauria de reduïr el número d’equips que perdin la categoria i que per tant només baixi a LEB Or l’últim classificat. De cara a aquest any, però, Aixàs va deixar ben clar que com a mínim, es mantindrà la xifra d’equips en 17 «o fins i tot tornar a ser 18», que la temporada 2015-2016 i les anteriors.



També es va parlar del cànon d’entrada per als que pugen a la màxima categoria. En els darrers set anys només el MoraBanc ha estat capaç d’aplegar els prop de 4 milions d’euros que costa sobreviure durant la primera temporada a la Lliga Endesa. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència considera desproporcionat aquest cànon en una decisió recorreguda per l’ACB davant els tribunals, però d’aquest tema també es va parlar i segons s’assegura des del consell «hi ha un apropament de postures». Aixàs va opinar, des del seu punt de vista, que ja és molt que «totes les parts s’hagin assegut per parlar-ne» i que això ja és un bon símptoma d’un futur acord que satisfaci totes les parts. D’aquí que l’ACB hagi decidit donar dues setmanes més de termini per als ascensos del Guipúscoa i el Miraflores –exBurgos– fins que es resolin les negociacions amb la FEB i el CSD.