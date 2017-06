Tot a punt per a l'Europe Qualifier de 3x3

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) està ultimant els preparatius per acollir l'Europe Qualifier de bàsquet 3x3 els pròxims 24 i 25 de juny, la qual cosa significa que hi haurà una segona edició, després de la celebrada l’any passat, aquella que es va organitzar a la plaça dels Coprínceps d’Escaldes i que, a causa de la pluja, va haver de desplaçar-se al poliesportiu del Prat Gran per la disputa de les últimes eliminatòries.



Quatre mesos més tard –a l’octubre–, l’entitat que presideix Manel Fernàndez va llençar un SOS als mitjans de comunicació perquè li faltaven recursos econòmics per tornar a oferir-se com a seu. L’evidència era clara: els 80.000 euros que costava el Qualifier –i que costa també aquest any) era gairebé el total de la subvenció que la FAB (90.000) i hi havien dues opcions: o apareixia un patrocinador, o adéu al 3x3.



I va aparèixer Vall Banc per poder mantenir en peu aquesta modalitat de bàsquet que fa deu dies va ser nomenada esport olímpic per als Jocs Olímpics del 2020. A més, l’entitat bancària no és l’única que li ha ofert ajut econòmic. El Comú d’Escaldes i Andorra Turisme són els patrocinadors principals d’un Qualifier que continua ben viu al Principat, com demostra el fet que aquest estiu millorarà en tot.



Començant per la pista, que serà de més qualitat i permetrà augmentar la grada de 400 a 500 espectadors. A nivell competitiu hi seran els millors del panorama europeu com els dos guanyadors de l’any passat (Hongria en femení i Eslovènia en masculí) i d’altres seleccions top com ara Espanya. Andorra, com no, tindrà els dos representants. Oriol i Jordi Fernàndez, Sergi Marín i Dani Mofreita formaran l’equip de nois; el de noies està pendent d’Eva Vilarrubla, Alba Pla i Nàdia Munt, que arrosseguen problemes físics.