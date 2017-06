Notícia Uns segles enrere El jaciment de la Margineda acollirà el primer festival de recreació històrica d’Andorra Presentació del primer festival de recreació històrica d’Andorra, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El jaciment de la Margineda acollirà el cap de setmana de Sant Joan, del 23 al 25 de juny, que ve el festival Andosinoi, el primer festival de recreació històrica d’Andorra.



De divendres a diumenge, l’espai oferirà un seguit d’activitats lúdiques i didàctiques per donar a conèixer de primera mà com vivia la gent del passat. Segons va detallar ahir la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, és una bona oportunitat per aprendre i entendre la història dels pobles «traient-la dels museus i apropant-la més al públic; donant lloc també a un enriquidor diàleg».



A més, Codina va destacar que el festival neix «amb la vocació» de difondre des d’una perspectiva alternativa la història d’Andorra i dels Pirineus meridionals» des de la Prehistòria fins a l’Edat Mitjana.

Andosinoi



El recreador de Recognoverunt, Jordi Esteve, va puntualitzar que el nom d’Andosinoi prové del primer poble que es coneix de les Valls d’Andorra, i es creu que Aníbal «va passar-hi durant la seva ruta als Alps».



D’altra banda, la cap de comunicació de Molines Patrimonis, Pati Molné va especificar les diferents activitats que es realitzaran durant el cap de setmana. Entre altres, els assistents podran trobar un campament tradicional, una taverna, tallers d’herbes medicinals i vestits medievals, visites guiades als jaciments i actuacions de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.



La Roureda de la Margineda



La Roureda de la Margineda constitueix un dels enclavaments més rellevants per conèixer la història d’Andorra, juntament amb la Balma de la Margineda, Juberri, el Roc d’Enclar o Camp Vermell.



Es tracta de l’únic assentament andorrà on s’ha pogut constatar una continuïtat ocupacional perllongada, des de la Prehistòria fins la Baixa Edat Mitjana.