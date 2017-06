Dayane Huerta acapara tot el protagonisme al Nacional absolut

Dayane Huerta, que va aportar dos bronzes a la delegació andorrana als Jocs dels Petits Estats de San Marino (als 800 i 1.500 metres) ha perllongat la seva ratxa de podis al Nacional absolut que es va disputar el cap de setmana passat a l’Estadi Comunal fins el punt d’acaparar tot el protagonisme al certamen que organitza la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA). La corredora del Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA) va ser la guanyadora en els 800 metres, els 5.000 i els 400 tanques.



Per darrere d’ella hi ha un bon grapat d’atletes que van fer un doblet. És el cas de José Aguilera, guanyador en les proves de pes i javelina; Clàudia Guri, en pes i alçada; i Pol Moya, el més ràpid en els 400 i els 800.



A més, Mikel de Sá i Cristina Llovera van proclamar-se campions d’Andorra en els 100 metres, Laura Saiz va acompanyar Moya en el calaix més alt del podi en els 400, Marcos Sanza va ser amb Huerta el millor en els 5.000, Denis Diéguez també va acompanyar Huerta com el guanyador en els 400 tanques, Moisés Miret va ser com Guri el millor en alçada, Elena Villalón va aconseguir l’or amb Aguilera en javelina i en perxa els guanyadors van ser Miquel Vílchez i Maria Gómez.



Malgrat la insuportable calor i el fort vent que es va presentar a la instal·lació esportiva de la capital, també va haver-hi espai per a dons nous rècord d’Andorra en categories inferiors. Laura Saiz (CAVA) va rebaixar la marca en els 400 metres juvenils en gairebé un segon per establir-lo en 1.01,69 i Carla Marsol va rebaixar el mig segon el dels 100 metres per fixar-lo en 13,19.

Una altra plusmarca al Català cadet / També hi va haver representació tricolor de l’escola de la FAA al Català cadet, al qual Carlota Malaga va aconseguir la plusmarca nacional d’aquesta categoria en els 300 tanques, amb una marca de 48,05 que li val també com a mínima per a l’Espanyol cadet. No va haver-hi rècord al Català infantil, però sí que es va aconseguir una medalla de plata, de Maria Pérez als 200 tanques.