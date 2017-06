Garcia i Armengol acaben 17ns al Mundial per parelles de pitch and putt

Andorra va tenir presència al Campionat del Món per parelles que es va disputar el cap de setmana passat a la localitat gallega de Tambre i dels quatre equips representats de l’Associació Andorrana de Pitch and Putt, el més destacat va ser el format per Pepe Garcia i Toni Armengol amb 269 cops.



La parella que van formar Josep Escabrós i Moisés Pernia va acabar en la posició 30 al 283 cops i Vicenç Soto i Xavier Feliubadaló van ser els 37ns amb 297 i la mixta compsada per Eva Garcia i Patrocini Simón va obtenir la 54a i darrera posició a quatre punts dels penúltims.



Després de la disputa de tres jornades a les quals es van jugar les quatre modalitats –greensome, Copa Canadà, fourball i foursome–, la millor parella tricolor va finalitzar a 30 cops de la parella guanyadora composada pels irlandesos Liam O’Donovan i Pacelli Darcy. Segons van ser els compatriotes dels campons Thomas Hanley i Kieran Earls a només un cop i a nou van acabar els catalans José i Carles Pérez. Així, Irlanda va deixar patent una vegada més la seva supremacia en el pitch and putt, amb un estil de joc molt propi de l’illa britànica.



Perúltim, a la categoria mixta la campiona del món va ser la parella catalana formada per Conxi Carballo i Enrique Jaén, seguida pels britànics Esther de Shiffard i Maurits Raukgows i la tercera posició va ser per als gallecs Antonio Suazo i Matilde López.