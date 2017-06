Notícia La justícia busca diners d’Ignacio González a la banca andorrana L’enllaç seria un advocat hispano-andorrà que hauria actuat com a testaferro L’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Gonzalez. Autor/a: EFE

La justícia espanyola està buscant a Andorra diners desviats en el marc de l’operació Lezo. Mitjançant una Comissió Rogatòria Internacional (CRI), l’Audiència Nacional espanyola ha iniciat una recerca en les entitats bancàries del Principat de diners obtinguts del desviament de fons públics del Canal Isabel II per part dels capitosts de la denominada operació Lezo, entre els quals hi ha l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González.



Segons van informar ahir diversos mitjans de comunicació espanyols, l’enllaç de González i de l’empresari Edmundo Rodríguez, és un advocat hispano-andorrà que està sent investigat perquè hi ha indicis que va actuar com a testaferro de González i Rodríguez en diverses operacions realitzades a Colòmbia i a Andorra.



La justícia espanyola ha seguit la pista andorrana mitjançant les intervencions telefòniques i perquè es va interceptar un enviament postal des del despatx de Rodríguez a la seu de les empreses que el lletrat imputat té a Andorra, segons informa la Cadena Ser. Els investigadors tenen indicis que els caps de l’operació Lezo podrien haver blanquejat diners procedents de fons públics.



El desfalc del Canal Isabel II s’ha quantificat en 31 milions d’euros. Segons els investigadors del cas «existeix un risc alt que els 31 milions de dòlars destinats a finançar la compra d’Emissao hagin pogut ser desviats per a lucre particular dels investigats». Precisament, un d’aquests investigats és l’advocat hispano-andorrà, al qual el Canal Isabel II va comprar una empresa amb seu a Urugay, Soluciones Andinas de Aguas, a través de la qual va adquirir la societat brasilera Emissao. El lletrat, presumpte testaferro de González, va ingressar un milió d’euros per la seva empresa i ho va cobrar a través d’un banc de Panamà, afegeix la Cadena Ser.



El resultat de la investigació també ha constatat que l’advocat hauria pogut contractar serveis amb Inassa, pel que podria haver cobrat una quantitat indeterminada de fons públics que ascendiria fins als 500.000 dòlars, pel concepte de despeses preparatòries per l’operació de compra d’Emissao. Els investigadors sospiten que el contracte podria ser una de las possibles sortides del desviament de fons públics.