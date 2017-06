Ferran Teixidó i Laura Orgué, reclams de la Casamanya

La Casamanya Extrem Trofeu Crèdit Andorrà, que es disputarà a Ordino el dissabte vinent, tindrà com a grans reclams dues estrelles mundials com són l’andorrà Ferran Teixidó, actual líder de la Copa del Món de curses verticals, i la vigent campiona, la catalana Laura Orgué, a més d’altres corredors de renom com ara Agustí Roch i Marc Pinsach. La cursa, organitzada per l’ECOA i amb el suport de l’entitat bancària i el Comú d’Ordino, un any més formarà part del circuit National Series de l’Skyrunner.



Aquest circuit no té res a veure amb la Copa del Món vertical, però sí es tracta d’un entrenament de qualitat per als dos màxims favorits, que a més són el recordman (57.36) i recordwoman (1:06.53) de la cursa i tindran l’afegit de mirar de superar-se en una cursa que preveu aplegar. Des de l’organització, l’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA), Santi López va admetre ahir que s’havia plantejat, i també descartat, la possibilitat d’intentar fer entrar la Casamanya al circuit de la Copa del Món, però va deixar clar que hi ha tres grans problemes: «El calendari està molt atapeït perquè hi ha molt candidat i el tema econòmic se’ns escapa de les mans». En tot cas, es preveu mantenir el centenar de participants que van haver-hi l’estiu passat, «una xifra que ja considerem prou bona».

Al toc de la desena campanada / Hi ha tres tipus de cursa, de les quals el circuit extrem, el més difícil, tindrà l’encant de començar a les deu del matí, just en el moment en què soni el desè repic de la campana de l’església d’Ordino. Aquí podran córrer les persones nascudes a partir del 1999 i comprendrà 5 quilòmetres de distància i 1.440 metres de desnivell fins el cim del Casamanya, El mateix final tindrà la cursa infantil i cadet, que sortirà des del coll d’Ordino. La mini, per als petits, anirà del coll al bony de les Neres.