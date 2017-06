La Travessa de les Tres Parròquies aspira a arribar als 200 corredors

Si aquest cap de setmana el focus competitiu de les curses de muntanya se centra en la Casamanya Extrem, el diumenge de l’altra –25 de juny– s’organitzarà la 18a edició de la Travessa de les Tres Parròquies, un clàssic que ja fa uns anys que passa per Escaldes, la capital i Sant Julià i que ha deixat de puntuar per la Copa d’Andorra, ja que l’objectiu és convertir-la en un producte de caire popular. L’any passat va arribar als 210 participants i l’objectiu és el d’arribar a aquesta xifra.



Tres tipus de cursa / Hi ha tres curses a escollir en funció de l’edat i el nivell de cada participant. Una primera, la més exigent, amb 17,5 quilòmetres de distància, una segona amb 12 i una familiar de 3,8 que compta amb una ruta guiada cultural i floral.



Les dues primeres distàncies tenen sortida a Certers i acaben al Prat del Roure, per això l’organització posa a disposició autobusos per desplaçar els corredors, abans de la cursa i després de la paellada que s’oferirà als participants per posar la cirereta del pastís.