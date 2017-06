L’Inter d’Escaldes trepitja Primera amb un fitxatge il·lusionant: Aguilar

L’Inter Club d’Escaldes trepitja la Primera Divisió guanyant-se un respecte. Perquè ahir, el campió de Segona, va presentar el seu primer fitxatge i no es pot amagar que és il·lusionant al màxim. Es tracta de Josele Aguilar, una peça cotitzada en el mercat de la Lliga Nacional que prové de l’FC Andorra, on ha tingut una etapa molt irregular, sense el protagonisme que el davanter hauria volgut.



El primer fitxatge de l’Inter convida a pensar que arriba a l’elit amb la intenció de plantar-li cara als grans, però des de la cúpula del club asseguren que aquesta és una idea massa agosarada. Que es tracta d’un recent ascendit que no pot competir amb els pressupostos que maneguen els quatre grans –molt superiors perquè acostumen a jugar a l’estiu les competicions europees– i que en el retorn a Primera el primer objectiu és consolidar-se. Res de començar la casa per la teulada.

«No renunciem a res» / El missatge del club de cara a la pròxima temporada de consolidar-se a Primera és també el del primer fitxatge blau i negre. «Tinc moltes ganes de començar aquest repte», va apuntar Aguilar. «M’he decidit per venir aquí per la professionalitat que desprèn el club. Gent seriosa, de futbol, i on tindré uns quants amics com Javi Moreno o Dani Mejías». Ell què promet? «Intentar donar-ho tot i lluitar per la permanència. tot i que a partir d’això, ja s’anirà veient si aspirem a alguna cosa més».



El mateix discurs que Aguilar va tenir el capità, l’exinternacional amb la tricolor Xavi Andorrà, qui no va dubtar a assegurar que «d’entrada hem d’intentar mantenir la categoria» però com Aguilar, va complementar la frase amb un «però no renunciem a res». Andorrà també va avançar pocs dies després d’aixecar el títol de Segona que l’Inter intentarà «fer un equip competitiu». Aguilar és el primer pas. Atents als pròxims que s’aniran anunciant.