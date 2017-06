Notícia El Govern matisa que l’Etias no afectarà els andorrans El país no ha de demanar permís per viatjar per Europa El ministre d’Afers Exteriors. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Govern insisteix en què els nacionals andorrans no hauran de demanar cap autorització per viatjar per l’Espai Schengen. Divendres passat, els ministres d’Interior de la Unió Europea (UE) van acordar tirar endavant el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (Etias, en les sigles en anglès) per reforçar els controls de seguretat dels viatgers exempts de visat.



El Ministeri d’Afers Exteriors ha aclarit que dins la proposta de reglament, en el seu article 2.2, apartat f, s’indica que el reglament no s’aplicarà «als nacionals d’Andorra, Mònaco i San Marino i als titulars d’un passaport expedit per l’Estat del Vaticà». «D’aquesta manera», argumenta Exteriors, «el reglament preveu que als nacionals andorrans no se’ls aplicarà cap dels preceptes previstos en el text».



La primera proposta de l’Etias la va presentar la Comissió Europea el passat 16 de novembre. El sistema Etias demanarà informació sobre totes les persones que viatgin a l’Espai Schengen exempts de visat. Etias té com a objectiu satisfer la falta d’informació sobre els visitants exempts de l’obligació de visat.



El 9 de juny de 2017, el Consell de la Unió Europea acorda la seva posició en relació a la proposta de la Comissió Europea del reglament Etias. La posició esdevé el punt de partida de la negociació que el Consell mantindrà amb el Parlament Europeu per a la possible aprovació del reglament de la UE sobre l'Etias.



Des del Govern s’insisteix que «en la posició que el Consell de la UE acorda el 9 de juny no hi ha canvis en l’article 2.2 apartat f). Doncs els nacionals andorrans seguiran estant exclosos de l’àmbit d’aplicació del sistema Etias».



L’Etias és «un sistema d’autorització de viatge per controlar l’entrada al territori europeu de ciutadans de tercers països no subjectes a visat, amb l’objectiu, sobretot, de detectar a sospitosos de terrorisme i a immigrants irregulars». El sistema obligarà la ciutadania d’aquests països tercers a tramitar per Internet un permís d’entrada. L’autorització valdrà cinc euros i serà vigent durant cinc anys, per tant, s’haurà de renovar cada lustre (si la normativa europea no canvia). L’Etias s’aplicarà a una cinquantena de països que tenen acords amb la UE per viatjar sense visat als països de l’Espai Schengen, entre els quals hi ha, els Estats Units, Canadà, Austràlia, Brasil, Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile o Perú.