Torna la Festa del Poble

El Comú d’Andorra la Vella vol recuperar la Festa del Poble i fer una celebració com Déu mana. Per aquest motiu, ha invertit prop de 40.000 euros per desenvolupar un seguit d’activitats i espectacles de cara al cap de setmana del 23 i 24 de juny (coincidint amb la festivitat de Sant Joan) amb el propòsit de consolidar de nou una festa tradicional i popular que anys enrere caracteritzava la capital.



Segons va informar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, «cap als anys 80, l’excònsol Joan Samarra va instaurar la Festa del Poble», i en el seu moment va tenir molt de ressò, «però, darrerament, la festivitat havia anat perdent molta importància», i ara «volem recuperar-la».



Entre els diferents actes que es realitzaran, Marsol va voler destacar la missa solemne que tindrà lloc el dia 24 i que comptarà amb l’acompanyament dels Petits Cantors d’Andorra, a l’església de Sant Esteve. La cònsol també va remarcar l’aperitiu rumbero que es farà dissabte a la plaça del Poble i que es complementarà amb un concert a càrrec del conjunt musical Los Manolos, amb el propòsit d’oferir una jornada animada i amb ritme.



Precisament, Marsol va matisar que l’activitat va en la línia de festivitats de poble i que serà una bona oportunitat perquè els ciutadans tinguin un moment de germanor gaudint de la cultura alhora que fan un mos.



Finalment, des de la corporació es va emfatitzar l’espectacle piromusical que tancarà els dos dies de festivitat. Marsol no va voler desvetllar la temàtica de l’acte però va assegurar que serà una gran «sorpresa», ja que és «la primera vegada» que es fa un espectacle d’aquestes característiques a nivell dels comuns.



Per tot això, Marsol va afirmar que a Andorra la Vella «també es fan coses maques» i que no cal «marxar» a altres indrets per gaudir d’una bona festa.



Altres actes / A banda dels espectacles i activitats comentades, la Festa del Poble comptarà amb la recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall, que anirà a càrrec dels representants de les fogueres d’Andorra i es farà divendres 23 de juny. Posteriorment, es farà l’Homenatge fallaire 2017 i el relleu dels fallaires major i menor.



Seguidament, es farà la cremada de la falla tradicional al barri del Puial i la cremada de falles a càrrec dels fallaires i el barri. Després, hi haurà l’encesa de la foguera a la plaça Major de Santa Coloma –on es repartirà coca i moscatell i s’oferirà música de revetlla– i a la plaça Guillemó. També hi haurà un ball de Bruixes a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i el fi de festa amb l’Orquestra Trama.



A part dels actes esmentats, dissabte es farà la 16a Festa aplec de la Sardana de les Valls d’Andorra a la plaça del Poble i l’espectacle d’animació infantil Que peti la plaça!, a càrrec de la companyia Xip Xap a la plaça Guillemó.