Notícia Andrés Ortega: «La integració a la UE és una obligació» L’expert en assumptes europeus reflexiona les oportunitats d’Andorra D’esquerra a dreta, el síndic, Ortega i l’ambaixador espanyol, ahir. Autor/a: ANA / C.B.

El director de l’Observatori de les idees i investigador associat del Reial Institut Elcano, Andrés Ortega, considera que l’opció que Andorra s’integri en el marc europeu no és «només una oportunitat, sinó un deure». A més, assegura que els negociadors de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE) han d’estar pendents de quina solució s’adopta en el brexit perquè creu que ambdues negociacions tenen «punts en comú». Ortega ho va argumentar ahir durant la seva intervenció a la vuitena cita del cicle Diàlegs europeus a Andorra, amb la conferència titulada La Unió Europea davant els seus futurs.



L’analista va admetre que la negociació és difícil, però que a Europa no li interessa «castigar» Andorra, i va suggerir que és necessari que «Andorra s’adapti en algunes coses molt profundes». L’expert en assumptes europeus va valorar que el Principat ja s’hagi adaptat en alguns assumptes com el secret bancari, però va puntualitzar que el país ha de cedir en temes comercials i aspectes com el roaming, que semblen temes menors, però «són importants perquè Europa es fa a partir de les petites coses que arriben als ciutadans», va concloure.