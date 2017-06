SDP lamenta que el tribunal no garanteixi la reversió de Ctrasa

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va lamentar ahir que el Tribunal de Comptes hagi dictaminat que no disposa «de l’evidència suficient que la política de manteniment és l’adequada per garantir la reversió» de Ctrasa «en condicions normals d’ús».



El president de la formació, Jaume Bartumeu, va assegurar que l’informe del tribunal corrobora les «advertències que ja va fer SDP» durant l’obertura de la planta i va destacar que s’està vulnerant «la legalitat», ja que l’endeutament de l’entitat es troba «per sobre del 50% dels fons propis».



A més, Bartumeu va assegurar que s’està anant a «l’inrevés». Perquè quan es va inaugurar Ctrasa es va crear «un moviment ciutadà molt fort en contra» de la planta d’incineració, i el Govern «l’únic que ha fet és importar més residus i cremar-los al país». Tanmateix, el president considera que hi ha una «clara relació» entre la crema dels residus i l’«augment» de les malalties relacionades amb aquest àmbit, «com les lligades als problemes respiratoris».



Finalment, Bartumeu va puntualitzar que fins al final de la concessió de la planta s’havien de dedicar nou milions en inversions i que el 2013 només se’n van fer 260.000 euros, i això pot provocar un problema «d’obsolescència» de la instal·lació.

Sanitat / D’altra banda, el conseller general Víctor Naudi, va destacar ahir que el Govern no té voluntat de reformar el sistema sanitari de forma «global». A més, va remarcar que part de Demòcrates per Andorra (DA) vol «potenciar un institut privat [com l’Institut Oncològic Baselga] abans que defensar la sanitat pública», i tot «per una obsessió amb l’obertura estrangera».



Naudi també va aprofitar per recordar la proposta de resolució que va presentar en el darrer monogràfic de Salut celebrat al Consell General. La proposta va comptar amb el suport de dos consellers liberals i finalment va ser aprovada. En aquest sentit, Naudi va destacar la importància de disposar d’una unitat de radioteràpia i els beneficis a nivell de desplaçaments que això comportaria, així com l’estalvi en «mal de caps» que significaria per als malalts i les seves famílies.



Comptes / Finalment, Naudi va destacar que des del grup encara s’està treballant en el tancament de comptes d’SDP i que «en el seu moment el traslladarem al síndic general, Vicenç Mateu, tal i com ens vam comprometre».