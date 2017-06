Notícia Judici per un xoc múltiple al port d’Envalira amb un ferit La defensa de l’acusat al·lega que la via hauria d’haver estat tancada Un tram del port d’Envalira a l’hivern. Autor/a: EL PERIÒDIC

Dues persones es van asseure ahir al banc dels acusats del Tribunal de Corts per un accident múltiple que va tenir lloc al port d’Envalira el 2 desembre del 2011 i que va acabar amb un ferit greu. Aquell dia, l’afectat, un resident espanyol de 75 anys, anava en una furgoneta com a copilot. Un cop el vehicle va començar a baixar del port d’Envalira, en direcció Soldeu, el conductor, un dels acusats, va perdre el control i es va estavellar contra un talús de neu. Segons va explicar ahir l’home, la climatologia era adversa, hi havia boira i la calçada estava gelada.



El conductor va decidir baixar del vehicle per veure què havia passat i com podia sortir d’aquella situació, ja que la furgoneta va quedar en diagonal i va envair part de la calçada. Després d’això, va tornar al vehicle per fer marxa enrere, mentre que l’altre ocupant de l’automòbil havia baixat. Just quan l’home havia pujat a la furgoneta, va notar un fort xoc per darrere. Era un turisme, conduït per un ciutadà anglès, que va col·lidir amb la furgoneta. Del cop, el vehicle estacionat es va moure del lloc i va atropellar accidentalment l’home que estava a baix. L’anglès és l’altre persona que es va jutjar ahir. Finalment, un camió va acabar topant també amb els vehicles.



Arran d’aquest accident múltiple, l’home es va trencar la clavícula, el canell i va patir un traumatisme cranioencefàlic. Aquesta darrera lesió el va deixar amb un problema neurològic que, actualment, li impedeix fer vida normal. De fet, segons van explicar la dona i les filles durant el judici, l’han d’ajudar per fer tasques de la vida quotidiana com menjar o rentar-se. A més, pateix canvis d’humor.



Es dona la circumstància que el conductor de la furgoneta no va posar els llums d’emergència, el triangle d’advertència ni portava l’armilla reflectora. Per això, el Ministeri Fiscal va interpretar que el conductor del segon vehicle no el va poder veure i va retirar els càrrecs contra l’anglès. En canvi, per al conductor de la furgoneta va demanar quatre mesos de presó condicional i dos anys de retirada de permís de conduir.



L’acusació particular va mantenir la petició de condemna per als dos homes i per a l’anglès va reclamar 15 dies de retirada del permís de conduir. Així mateix, va exigir que els dos acusats paguin solidàriament uns 63.000 euros a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i s’indemnitzi al ferit amb 56.000 euros.



Un cúmul de circumstàncies / Les dues defenses van demanar l’absolució dels clients. En el cas del conductor de la furgoneta, la lletrada va defensar que l’accident es va donar per un cúmul de circumstàncies. Primer de tot, la climatologia adversa. De fet, el departament d’Ordenament Territorial va decidir tancar el port d’Envalira just un minut després de tenir lloc l’accident. Per això, la defensa va al·legar que la via hauria d’haver estat tancada. A més, va exposar que el ferit no hauria d’haver baixat del vehicle, cosa que hauria evitat l’accident. Així mateix, va valorar que, tot i que l’anglès anava a la velocitat permesa per aquesta via, hauria d’haver anat més lent arran de les condicions climatològiques adverses. Per això, va defensar que la responsabilitat s’ha de repartir en tres parts: 50% per al ferit i 25% per cadascun dels conductors.